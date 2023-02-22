Киевлянин пробежал 23 км по маршруту в форме пса, чтобы поддержать поисковых собак с Днепропетровщины.

Житель Киева интересным образом поддержал поисковых собак в Павлограде.

Киевлянин Всеволод Севастьянов решил необычным способом поддержать собак-спасателей из павлоградского отряда «Антарес».

Мужчина пробежал полумарафон (23 километра) по маршруту в форме собачки. Таким образом, киевлянин призвал поддержать сбор на авто, горючее и амуницию известного кинологического отряда из Павлограда «Антарес».

Всеволод регулярно бегает для поддержки сборов для армии и выкладывает треки пробежек под гештегом #CreativeRunDvizh. Теперь мужчина решил поддержать собак-поисковиков. Кстати, это самая длинная дистанция из всех, которые бегал Всеволод! — отметили в UAnimals.

«Антарес» — павлоградский кинологический отряд, помогающий искать погибших и пропавших без вести людей. Собаки вместе со своими кураторами участвовали в поиске людей под завалами многоэтажки в Днепре.

Напомним, ранее мы рассказывали о двух собаках из отряда, которые помогали искать людей в Днепре.