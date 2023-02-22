Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Киевлянин пробежал 23 км по маршруту в форме пса, чтобы поддержать поисковых собак с Днепропетровщины.

Киевлянин пробежал 23 км по маршруту в форме пса, чтобы поддержать поисковых собак с Днепропетровщины.

Сегодня 13:26
просмотров

Житель Киева интересным образом поддержал поисковых собак в Павлограде.

Новости Днепра про Киевлянин пробежал 23 км по маршруту в форме пса, чтобы поддержать поисковых собак с Днепропетровщины.

Киевлянин Всеволод Севастьянов решил необычным способом поддержать собак-спасателей из павлоградского отряда «Антарес».

Мужчина пробежал полумарафон (23 километра) по маршруту в форме собачки. Таким образом, киевлянин призвал поддержать сбор на авто, горючее и амуницию известного кинологического отряда из Павлограда «Антарес».

Всеволод регулярно бегает для поддержки сборов для армии и выкладывает треки пробежек под гештегом #CreativeRunDvizh. Теперь мужчина решил поддержать собак-поисковиков. Кстати, это самая длинная дистанция из всех, которые бегал Всеволод! — отметили в UAnimals.

«Антарес» — павлоградский кинологический отряд, помогающий искать погибших и пропавших без вести людей. Собаки вместе со своими кураторами участвовали в поиске людей под завалами многоэтажки в Днепре.

Напомним, ранее мы рассказывали о двух собаках из отряда, которые помогали искать людей в Днепре.

 

Читайте также:

Новости Днепра про Киевлянин пробежал 23 км по маршруту в форме пса, чтобы поддержать поисковых собак с Днепропетровщины.Українська Новости Днепра про Киевлянин пробежал 23 км по маршруту в форме пса, чтобы поддержать поисковых собак с Днепропетровщины.Русский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Без 8 Марта, Шишкина и Жуковского: в Днепре дерусифицировали еще 26 улиц
    Новости Днепра
    Сегодня 14:39
    Без 8 Марта, Шишкина и Жуковского: в Днепре дерусифицировали еще 26 улиц

    В Днепре продолжают дерусифицировать топонимы.

    В Кривом Роге догхантеры подожгли собачьи будки, где жили бездомные животные: погиб больной пес
    Новости Днепра
    Сегодня 11:52
    В Кривом Роге догхантеры подожгли собачьи будки, где жили бездомные животные: погиб больной пес

    В Кривом Роге неизвестные подожгли собачьи будки, где жили бездомные…

    Спортсменка из Днепра завоевала Кубок Украины по тхэквондо WTF
    Новости Днепра
    Сегодня 10:58
    Спортсменка из Днепра завоевала Кубок Украины по тхэквондо WTF

    Поздравляем Марию!

    18 февраля ушел из дома и пропал: в Днепре разыскивают 29-летнего мужчину
    Новости Днепра
    Вчера 14:21
    18 февраля ушел из дома и пропал: в Днепре разыскивают 29-летнего мужчину

    В Днепре разыскивают 29-летнего Крота Николая.

    Последние новости

    Без 8 Марта, Шишкина и Жуковского: в Днепре дерусифицировали еще 26 улиц
    Без 8 Марта, Шишкина и Жуковского: в Днепре дерусифицировали еще 26 улиц

    В Днепре продолжают дерусифицировать топонимы.

    Сегодня 14:39
    1
    просмотров
    Помощь в 2 млн грн: мэрия Днепра утвердила порядок выплат пострадавшим дома на Победе
    Помощь в 2 млн грн: мэрия Днепра утвердила порядок выплат пострадавшим дома на Победе

    22 февраля во время 34-й очередной сессии горсовета был принят порядок выплат материальной помощи пострадавшим в результате попадания российской ракеты Х-22 в здание № 118 на улице Набережная Победы.

    Сегодня 14:27
    0
    просмотров
    Два этажа и «добрые соседи»: в Днепре продают дом дешевле однокомнатной квартиры (ФОТО)
    Два этажа и «добрые соседи»: в Днепре продают дом дешевле однокомнатной квартиры (ФОТО)

    Сейчас в Днепре на рынке недвижимости дешевеет дорогое жилье и становится дороже то, что раньше продавалось дешево. По крайней мере, такую тенденцию можно увидеть если просмотреть объявления о продаже домов. Купить дешевый дом и при этом не потратить много средств…

    Сегодня 14:13
    просмотров
    Жилой массив и несколько улиц: где сегодня в Днепре нет воды
    Жилой массив и несколько улиц: где сегодня в Днепре нет воды

    Сегодня, 22 февраля, некоторые жители Днепра остались без воды.

    Сегодня 13:34
    0
    просмотров
    В Днепре в метро будет ловить 4G
    В Днепре в метро будет ловить 4G

    В днепровском метро будет ловить скоростной мобильный интернет.

    Сегодня 12:49
    0
    просмотров
    Снесенная больница Красного Креста и исторический музей Днепра имеют общую тайну
    Снесенная больница Красного Креста и исторический музей Днепра имеют общую тайну

    Многие известные и до сих пор знаковые здания города были возведены еще в начале прошлого века. Часть из них продолжает «рассказывать» горожанам истории – свои и Днепра, а части уже не существует. В разное время формированием внешнего вида Днепра занимались…

    Сегодня 12:43
    просмотров
    Из них 18 мальчиков: в Днепре за прошедшие сутки на свет появились 22 ребенка
    Из них 18 мальчиков: в Днепре за прошедшие сутки на свет появились 22 ребенка

    Только 4 девочки и аж 18 мальчиков.

    Сегодня 12:37
    2
    просмотров
    Что-то инопланетное: в ГСЧС показали, как выглядят горы в Карпатах после 5-дневного шторма (ФОТО)
    Что-то инопланетное: в ГСЧС показали, как выглядят горы в Карпатах после 5-дневного шторма (ФОТО)

    Такого у нас не увидишь.

    Сегодня 11:54
    0
    просмотров
    В Кривом Роге догхантеры подожгли собачьи будки, где жили бездомные животные: погиб больной пес
    В Кривом Роге догхантеры подожгли собачьи будки, где жили бездомные животные: погиб больной пес

    В Кривом Роге неизвестные подожгли собачьи будки, где жили бездомные животные.

    Сегодня 11:52
    просмотров
    «Сейчас 70 минут матча, а счет 1:1»: Буданов рассказал, когда ждать переломный момент в войне
    «Сейчас 70 минут матча, а счет 1:1»: Буданов рассказал, когда ждать переломный момент в войне

    Глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, изменились ли его прогнозы по окончании войны и когда наступит переломный момент.

    Сегодня 11:14
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх