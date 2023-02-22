Киевлянин пробежал 23 км по маршруту в форме пса, чтобы поддержать поисковых собак с Днепропетровщины.

Киевлянин Всеволод Севастьянов решил необычным способом поддержать собак-спасателей из павлоградского отряда «Антарес».
Мужчина пробежал полумарафон (23 километра) по маршруту в форме собачки. Таким образом, киевлянин призвал поддержать сбор на авто, горючее и амуницию известного кинологического отряда из Павлограда «Антарес».
Всеволод регулярно бегает для поддержки сборов для армии и выкладывает треки пробежек под гештегом #CreativeRunDvizh. Теперь мужчина решил поддержать собак-поисковиков. Кстати, это самая длинная дистанция из всех, которые бегал Всеволод! — отметили в UAnimals.
«Антарес» — павлоградский кинологический отряд, помогающий искать погибших и пропавших без вести людей. Собаки вместе со своими кураторами участвовали в поиске людей под завалами многоэтажки в Днепре.
Напомним, ранее мы рассказывали о двух собаках из отряда, которые помогали искать людей в Днепре.
Читайте также:
Автор:
В Днепре продолжают дерусифицировать топонимы.
В Кривом Роге неизвестные подожгли собачьи будки, где жили бездомные…
Поздравляем Марию!
В Днепре разыскивают 29-летнего Крота Николая.
В Днепре продолжают дерусифицировать топонимы.
22 февраля во время 34-й очередной сессии горсовета был принят порядок выплат материальной помощи пострадавшим в результате попадания российской ракеты Х-22 в здание № 118 на улице Набережная Победы.
Сейчас в Днепре на рынке недвижимости дешевеет дорогое жилье и становится дороже то, что раньше продавалось дешево. По крайней мере, такую тенденцию можно увидеть если просмотреть объявления о продаже домов. Купить дешевый дом и при этом не потратить много средств…
Сегодня, 22 февраля, некоторые жители Днепра остались без воды.
В днепровском метро будет ловить скоростной мобильный интернет.
Многие известные и до сих пор знаковые здания города были возведены еще в начале прошлого века. Часть из них продолжает «рассказывать» горожанам истории – свои и Днепра, а части уже не существует. В разное время формированием внешнего вида Днепра занимались…
Только 4 девочки и аж 18 мальчиков.
Такого у нас не увидишь.
В Кривом Роге неизвестные подожгли собачьи будки, где жили бездомные животные.
Глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, изменились ли его прогнозы по окончании войны и когда наступит переломный момент.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!