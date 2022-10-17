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Киев утром атаковали дронами: что известно

Сегодня 08:30
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Российские войска в понедельник утром, 17 октября, вновь атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе. В ряде регионов прозвучала воздушная тревога.

 

Новости Днепра про Киев утром атаковали дронами: что известно

Известно по крайней мере о двух взрывах в Шевченковскм районе столицы, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

В результате атаки произошел пожар в нежилом здании. Работают аварийные подразделения. Повреждены несколько жилых домов. На месте работают медики.

Информация о пострадавших уточняется.

На взрывы отреагировали в Офисе президента. Глава ОП Андрей Ермак призвал предоставить Украине больше систем ПВО как можно скорее.

«Россияне думают, что им это поможет, но такие действия похожи на агонию. Нам нужно больше систем ПВО и как можно скорее. У нас нет времени на медленные действия. Больше оружия для защиты неба и уничтожения врага. Так и будет», — написал он.

В ГСЧС уточнили, что все подразделения работают на месте происшествия.

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