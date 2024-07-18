«Квартиры теперь газовые камеры»: жители Днепра жалуются на промышленный генератор возле АТБ

В Днепре разгорелся скандал из-за промышленного генератора возле магазина.

Жители дома по адресу проспект Александра Поля, 94 жалуются на промышленный генератор, установленный возле местного АТБ. По словам горожан, с 6 июля они живут в аду.

Генератор, питающий магазин при отключениях света, установили вплотную к стенке дома. Поэтому весь шум и выхлопные газы идут в квартиры местных жителей.

Электроэнергии нет почти целый день и каждый день и генератор магазина АТБ работает ежедневно по 12+ часов, даже после закрытия магазина невозможно выветрить копоть из квартир по несколько часов, – жалуются люди.

В квартирах стоит не выветриваемая копоть, гарь и туман от выхлопных газов промышленного генератора.

Генераторы у домов – что говорит закон?

Заметим, что во время военного положения и крайней потребности во время вынужденных форс-мажоров, использование генератора оправдано. Поэтому должностные лица не смогут привлечь владельцев магазинов к ответственности.

В то же время предприниматели должны соблюдать определенные нормы даже в таких случаях. В частности, расстояние от дома до генераторов должно составлять не менее 6 метров. Как видим на фото, которые предоставили жители дома, генератор установлен вплотную к стене, являющейся нарушением.

В Госпотребслужбе бизнесу советуют установить приборы на резиновый ковер или оборудовать шумоизоляционным кожухом, чтобы уменьшить хотя бы шум.

А вот избавиться от выхлопных газов, мешающих жителям домов, будет труднее. Единственное решение – перенос генератора, но и это может не помочь.

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