Квартиры на реке и ход для масонов: под каким зданием в Днепре может протекать Половица

В начале прошлого века на улице Фабра находились доходные дома с самыми дорогими квартирами. Улица раньше называлась Садовой, поскольку рядом с ней находился Екатеринославский Казенный Сад, то есть постояльцы из своих окон видели прекрасную картину: множество деревьев и цветов. Один из первых домов тут был построен в 1888 году. Позже на Садовой появилась гостиница «Пальмира».
Первым доходным домом, построенным на этой улице, был дом семьи Андриевских. В 1914 году к нему добавился дом купца Запорожцева. Он был возведен по проекту местного архитектора Александра Красносельского. Необычность здания была в том, что под ним протекала река Половица и главной задачей зодчего было сделать так, чтобы дом не пострадал от подземных вод.
Дом высотой в 4 этажа также имел подвальный этаж, где находилась кухня, прачечная, столовая, холодильная и комнаты для обслуги дома. Квартир тут было немного, но они отличались богатой отделкой, а также были очень просторными. Каждая включала в себя минимум 5 комнат, в квартире также была комната для прислуги, кухня, гостиная и столовая. Также в доме было отопление, а вот водопровод не провели, поэтому прислуга дома каждый день носила до 17 ведер воды для обслуживания одной квартиры.
По некоторым данным, под ним до сих пор может находится тоннель, в который была когда-то «спрятана» река Половица. Согласно легендам, с этого тоннеля можно было пройти на набережную, прямо к берегу Днепра. А еще согласно одной легенде, дом расположен так, чтобы с него через этот самый тоннель можно было попасть в другое здание, находящееся на центральном проспекте, где находился «штаб» местных масонов.
Но подтверждения этим легендам нет. Да и выглядят они немного неправдоподобно, учитывая, что раньше и в Днепре, и в других городских реках уровень воды был намного выше, да и вряд ли масоны, если таковы были в Днепре захотели бы идти на встречу в брод по тоннелю, намочив как минимум ноги.
фото: блог Артема Костюка
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