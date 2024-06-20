Кусочек Прованса посреди города: где в Днепре цветут лужайки лаванды (ФОТО)

В Ботаническом саду ДНУ им. Олеся Гончара цветет лаванда.
Об этом сообщили сотрудники учреждения на официальной Facebook-странице.
Ботсад работает по будням с 9.00 до 15.00.
А в производственной теплице всегда можно приобрести что-нибудь интересное.
Постоянно действует обмен растений. Также с полкой обмена можно приобрести растения за донат, который пойдет на отопление для теплицы, — говорится в сообщении.
Увидеть видеоанонс можно ТУТ.
Напомним, ранее мы сообщали, что в 20 минутах от Днепра расположено лавандовое поле — цена аренды и как доехать.
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