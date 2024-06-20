Кусочек Прованса посреди города: где в Днепре цветут лужайки лаванды (ФОТО)

В Днепре есть места, где цветут поля лаванды.

В Ботаническом саду ДНУ им. Олеся Гончара цветет лаванда.

Об этом сообщили сотрудники учреждения на официальной Facebook-странице.

Ботсад работает по будням с 9.00 до 15.00.

А в производственной теплице всегда можно приобрести что-нибудь интересное.

Постоянно действует обмен растений. Также с полкой обмена можно приобрести растения за донат, который пойдет на отопление для теплицы, — говорится в сообщении.

Увидеть видеоанонс можно ТУТ.

Напомним, ранее мы сообщали, что в 20 минутах от Днепра расположено лавандовое поле — цена аренды и как доехать.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: