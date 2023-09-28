Курсируют через Днепр, Киев, Львов: “Укрзалізниця” увеличивает количество поездов, где будет военизированная охрана

“Укрзалізниця” увеличивает количество поездов, где будет военизированная охрана.
В частности, в сентябре к проекту «Железная Безопасность» присоединили поезда:
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Напомним, с июня 2023 года сопровождение военизированной охраны было возобновлено в трех поездах:
Отмечается, что сопровождение осуществляется двумя работниками, которые находятся в поезде и осуществляют контроль за соблюдением порядка. Они помогают поездной бригаде в случае нарушений пассажирами правил поведения, при возникновении конфликтных ситуаций. Любой пассажир может оперативно вызвать работников военизированной охраны через проводника или начальника поезда.
Работники военизированной охраны “Укрзалізниці” имеют право принимать меры физического воздействия, задерживать и передавать правонарушителей в правоохранительные органы.
В компании отметили, что в дальнейшем планируют увеличивать количество поездов, которые будет сопровождать военизированная охрана.
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