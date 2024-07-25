Будет курсировать по двум направлениям: в Днепре 25 июля трамвай №1 снова изменит маршрут

В связи с проведением ремонта трамвайного пути на пл. Соборный 25 июля трамвай №1 снова будет курсировать с изменениями.
Об этом сообщили в пресс-службе КП «Днепровский электротранспорт».
Сегодня, 25 июля, в 21:00 будет приостановлено движение трамваев по пл. Соборный, трамвай №1 будет двигаться по двум направлениям:
а) Железнодорожный вокзал – просп. Дмитрия Яворницкого – ул. Центральная;
б) Железнодорожный вокзал – ул. 128-й Бригады Теробороны – ул. Львовская/ул. Степана Бандеры – просп. Леси Украинки – ул. Святослава Храброго – ул. Архитектора Олега Петрова – ул. Севастопольская – Университет науки и технологий.
Последние отправления с окончательных остановок без указанных изменений:
– от Железнодорожного вокзала в 20:27;
– от Университета науки и технологий в 20:59 час.
Кроме этого, общественный транспорт продолжает курсировать с изменениями в связи с выполнением ремонта пути на перекрестке просп. Леси Украинки и ул. Степана Бандеры:
А также из-за ремонта сети ливневой канализации по ул. Князя Владимира Великого некоторые автобусы и троллейбусы продолжают двигаться по маршрутам:
Весь другой общественный транспорт будет работать в штатном режиме.
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