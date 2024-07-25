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Будет курсировать по двум направлениям: в Днепре 25 июля трамвай №1 снова изменит маршрут

Сегодня 09:04
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Общественный транспорт Днепра продолжает курсировать по измененным маршрутам.

Новости Днепра про Будет курсировать по двум направлениям: в Днепре 25 июля трамвай №1 снова изменит маршрут

В связи с проведением ремонта трамвайного пути на пл. Соборный 25 июля трамвай №1 снова будет курсировать с изменениями.

Об этом сообщили в пресс-службе КП «Днепровский электротранспорт».

Сегодня, 25 июля, в 21:00 будет приостановлено движение трамваев по пл. Соборный, трамвай №1 будет двигаться по двум направлениям:

а) Железнодорожный вокзал – просп. Дмитрия Яворницкого – ул. Центральная;

б) Железнодорожный вокзал – ул. 128-й Бригады Теробороны – ул. Львовская/ул. Степана Бандеры – просп. Леси Украинки – ул. Святослава Храброго – ул. Архитектора Олега Петрова – ул. Севастопольская – Университет науки и технологий.

Последние отправления с окончательных остановок без указанных изменений:

– от Железнодорожного вокзала в 20:27;

– от Университета науки и технологий в 20:59 час.

Кроме этого, общественный транспорт продолжает курсировать с изменениями в связи с выполнением ремонта пути на перекрестке просп. Леси Украинки и ул. Степана Бандеры:

  • автобусы №32, №32К, №33, №40, №87Б, №109, №155 в направлении от Железнодорожного вокзала объезжают по схеме: ул. Степана Бандеры – просп. Леси Украинки – ул. Философская – просп. Леси Украинки, далее – по маршруту;
  • автобус №155 в направлении Железнодорожного вокзала двигается по схеме ул. Степана Бандеры – ул. Владимира Антоновича – бульв. Батальона Днепр – просп. Леси Украинки – ул. Степана Бандеры, далее – по маршруту;
  • автобус №73 в направлении Железнодорожного вокзала продолжает объезжать по схеме просп. Леси Украинки – бульв. Батальона Днепр – ул. Владимира Антоновича – ул. Философская – просп. Леси Украинки, далее – по маршруту;
  • троллейбус №5 от просп. Александра Поля курсирует по ул. Андрея Фабра и просп. Дмитрия Яворницкого до Железнодорожного вокзала;
  • троллейбус «Б» курсирует в объезд через ул. Философскую;
  • трамвай №5 в направлении ж/м Западный движется через ул. Степана Бандеры – пл. Старомостова – Железнодорожный вокзал – ул. 128-й Бригады Теробороны;
  • трамваи №12, №17 от пл. Старомостовой курсирует через Железнодорожный вокзал – ул. 128-й Бригады Теробороны – ул. Владимир Антонович.
  • Для удобства пассажиров, в схему трамвайных маршрутов №5, №12 и №17 введена временная остановка «ул. Пастера», расположенная на углу ул. Пастера и просп. Дмитрия Яворницкого.

А также из-за ремонта сети ливневой канализации по ул. Князя Владимира Великого некоторые автобусы и троллейбусы продолжают двигаться по маршрутам:

  • автобусы №57А, №88 в направлении ул. Королевы Елизаветы II курсируют в объезде по ул. Европейской, ул. Сечеславская Набережная, ул. Владимира Мономаха;
  • троллейбусы №7, №14, №17, №20 в направлении ул. Королевы Елизаветы II и ул. Европейской курсируют в объезд по ул. Сечеславская Набережная, ул. Владимир Мономах.

Весь другой общественный транспорт будет работать в штатном режиме.

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Новости Днепра про Будет курсировать по двум направлениям: в Днепре 25 июля трамвай №1 снова изменит маршрутУкраїнська Новости Днепра про Будет курсировать по двум направлениям: в Днепре 25 июля трамвай №1 снова изменит маршрутРусский

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