Курсантка в Днепре спасла мужчину, который пытался покончить с собой в автобусе

Как сообщили в Днепропетровском государственном университете внутренних дел, курсантка 2-го курса Кристина Шаблевская спасла жизнь, оказав медицинскую помощь мужчине в автобусе.
Мужчина хотел покончить с собой, порезав вены лезвием прямо посреди автобуса. Очевидцы вызвали скорую, но как остановить кровь не знали. На помощь пришла Кристина, которая во время учебы овладела знаниями по медицинской помощи и тактической медицине. Девушка наложила ему жгут, а потом вместе с водителем и пассажирами была рядом с потерпевшим.
Пассажир благополучно дождался приезда медиков, взявшихся за его спасение, как только это стало возможным.
Курсанты уже ДГУВД неоднократно демонстрировали активную гражданскую позицию и оказывали помощь нуждающимся. Гордимся нашими соискателями! – прокомментировали поступок курсантки представители университета.
Обратите внимание! Если вы, или ваши родные чувствуют, что не могут психологически справиться с тяжелыми жизненными обстоятельствами, или испытывают депрессивные состояния, обязательно обратитесь за помощью к специалистам.
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