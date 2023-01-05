Курсант из Днепра спас жизнь мужчине, которому стало плохо посреди магазина

Несчастный случай произошел в поселке Брошнев-Осада Ивано-Франковской области. Роман — курсант днепровского университета внутренних дел и проходит там учебную практику.
Одному из посетителей стало плохо прямо посреди супермаркета. У него случился эпилептический приступ. Роман знает основы к медицинской помощи, поэтому пока работники магазина вызвали скорую, курсант помог мужчине. Историю рассказали на странице учебного заведения на фейсбуке.
Я увидел, как один из посетителей магазина упал на пол. Поняв, что это судорожный припадок, я начал действовать так, как нас учили на занятиях по медицинской подготовке. Первое, что я сделал – подложил под голову мужчины руки, чтобы он не травмировался во время судорог. Далее оценил наличие дыхания, вернул без сознания в боковое положение и был рядом до приезда медиков», – рассказал Роман.
Через несколько минут на место происшествия прибыли патрульные полицейские и медики. Как выяснилось впоследствии, мужчина, которого госпитализировали, имел проблемы с сердцем и инвалидность II группы.
Работники скорой похвалили Романа, отметив его компетентность в оказании доврачебной помощи.
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