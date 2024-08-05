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Купол на пепелище, обугленный иконостас: в результате вражеского артобстрела Днепропетровщины полностью разрушен храм ПЦУ

Сегодня 07:01
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Враг разрушил храм Православной Церкви Украины.

Новости Днепра про Купол на пепелище, обугленный иконостас: в результате вражеского артобстрела Днепропетровщины полностью разрушен храм ПЦУ

Благочинный Украинской Православной Церкви в Никополе и районе игумен Меркурий Скороход на своей странице Facebook опубликовал фото последствий очередного российского артобстрела и сообщил:

Артиллерия «русского мира» уничтожила украинский храм Никопольщины.

Новости Днепра про Купол на пепелище, обугленный иконостас: в результате вражеского артобстрела Днепропетровщины полностью разрушен храм ПЦУ

В ночь на 2 августа вражеская артиллерия полностью разрушила украинский храм в честь преп. Иоанна Дамаскина в старой части города.

Купол на пепелище, крыша церкви, через которую видно задымленное небо, обугленный иконостас, святые образы, взрывом брошенные под единственную уцелевшую стену храма, колокола, разбитые осколками снарядов — эти апокалиптические картины не из фильма ужасов, а с улиц неломого разрушили более десяти тысяч зданий, – написал священник.

Как рассказал он в следующей публикации, эта святыня на Никопольщине берет свою историю с конца XIX века. Во время Второй Мировой войны большевики уничтожили его до основания. В начале 2000-х община УПЦ восстановила храм.

Сегодня тот же враг, что и 80 лет назад, снова ставит перед собой задачу уничтожить нашу веру. Однако он это сделать не сможет, потому что наша вера глубока и непоколебима. Пережили большевиков, победим и рашистов.

Еще фото последствий:

 Напомним, на выходных, 3 и 4 августа, враг непрерывно обстреливал Никопольщину. В субботу было известно о двух пострадавших женщинах, в воскресенье в результате артобстрела изуродованы десяток частных домов района и линии электропередач.

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Новости Днепра про Купол на пепелище, обугленный иконостас: в результате вражеского артобстрела Днепропетровщины полностью разрушен храм ПЦУУкраїнська Новости Днепра про Купол на пепелище, обугленный иконостас: в результате вражеского артобстрела Днепропетровщины полностью разрушен храм ПЦУРусский

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