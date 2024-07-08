Купаться небезопасно: на некоторых пляжах Днепропетровщины зафиксировали значительное загрязнение воды

На четырех пляжах Днепропетровщины качество воды не соответствует норме.

В период с 1 по 6 июля лаборатории учреждения провели исследование 68 образцов воды, полученных из водных объектов области в пределах пляжей.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного ЦУПХ.

По результатам исследований, не рекомендуется купаться на:

пляжи в районе ул. Набережной в Каменском (превышенный показатель кишечной палочки и фекальные загрязнения);

пляжи городском в Верхнеднепровске (превышенный показатель кишечной палочки);

пляжи городском в Павлограде (несоответствие показателям хлоридов, сульфатов и т.д.);

детском пляже КП НККП в Новомосковске (бактерии Salmonella

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