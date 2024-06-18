Купание на пляжах Днепра, несмотря на запрет: могут ли оштрафовать

В Днепре в разгаре пляжный сезон.

В Днепре из-за войны уже третий год пляжи закрыты. Несмотря на то, что официального открытия купального сезона в 2024 году в городе не было, возле воды подмечено много отдыхающих. На берегу установлены таблички «Купаться запрещено», однако это не останавливает жителей поплавать в реке и освежиться в жару.

Как нам сообщили в Департаменте парков и рекреации, несмотря на запрет, наказания за купание на пляжах нет.

В департаменте также напомнили, что пляжи официально закрыты. Там нет укрытий, медиков и спасателей. Поэтому жителей призывают соблюдать правила безопасности.

Напомним, что, несмотря на то, что пляжи закрыты, их продолжают убирать каждый месяц. В частности, на Монастырском острове, Приднепровском и Мануйловском.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: