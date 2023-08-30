Куда пропал небольшой остров посреди Днепра и кто там успел поселиться (ФОТО)

На днях жители Днепра могли видеть необычный маленький остров на реке в районе Фестивального причала. Остров просуществовал несколько дней. Неподалеку от него находился еще один клочок суши – еще меньшего размера. Но когда изменилось течение Днепра острова практически скрылись под водой.

Журналисты dnepr.info решили узнать, что это были за кусочки суши среди воды.

Отметим, что появление острова в районе между Фестивальным причалом и Монастырским островом для Днепра не ново.

Как раз между берегом Днепра и Монастырским островом ранее находилась Попова коса – небольшой островок суши с большим количеством легенд. Так, согласно им, во времена Екатеринослава коса считалась местом мистическим, возле которого обитали русалки, а подплывавшие к нему люди тонули вместе с лодками. Позже выяснилось, что у берегов косы была воронка, которую создавало течение воды и пловцы, попадая в нее часто не справлялись и тонули. Также в воронку затягивало и небольшие лодки. Попову косу из-за этого со временем прозвали «Чертов остров» или «Остров Ад».

А еще остров в старые времена славился тем, что менял свои очертания. Тогда люди думали, что причина в нечистой силе, которая там обитала, но на деле опять было виновато течение воды.

Территория Поповой косы была небольшой и находился он как раз напротив того места, где сегодня на Монастырском острове стоит храм, но после строительства ДнепроГЭСа коса полностью ушла под воду.

На старых снимках, до 1930-х годов можно увидеть, как выглядел остров Ад.

Однако летом, когда нет дождей и стоит жаркая погода небольшой клочок острова показывается из-под воды. Скорее всего, в этот раз клочок суши также вынырнул из воды, но с изменением течения снова скрылся.

За те несколько дней, что остров был виден у него успели появится обитатели – небольшая стая диких уток. Не найдя привычного места они группками плавали по реке.

Если в прошлом году из воды показывался голый остров, то в этом на нем уже была зелень. Как так получилось – неизвестно. Возможно он стал своего рода «якорем», собравшим все водоросли.

старое фото: О. Грицаенко, из коллекции Е. Присягиной

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