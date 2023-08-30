Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Куда пропал небольшой остров посреди Днепра и кто там успел поселиться (ФОТО)

Куда пропал небольшой остров посреди Днепра и кто там успел поселиться (ФОТО)

Сегодня 13:05
просмотров

На днях жители Днепра могли видеть необычный маленький остров на реке в районе Фестивального причала. Остров просуществовал несколько дней. Неподалеку от него находился еще один клочок суши – еще меньшего размера. Но когда изменилось течение Днепра острова практически скрылись под водой.

Новости Днепра про Куда пропал небольшой остров посреди Днепра и кто там успел поселиться (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили узнать, что это были за кусочки суши среди воды.

Отметим, что появление острова в районе между Фестивальным причалом и Монастырским островом для Днепра не ново.

Как раз между берегом Днепра и Монастырским островом ранее находилась Попова коса – небольшой островок суши с большим количеством легенд. Так, согласно им, во времена Екатеринослава коса считалась местом мистическим, возле которого обитали русалки, а подплывавшие к нему люди тонули вместе с лодками. Позже выяснилось, что у берегов косы была воронка, которую создавало течение воды и пловцы, попадая в нее часто не справлялись и тонули. Также в воронку затягивало и небольшие лодки. Попову косу из-за этого со временем прозвали «Чертов остров» или «Остров Ад».

А еще остров в старые времена славился тем, что менял свои очертания. Тогда люди думали, что причина в нечистой силе, которая там обитала, но на деле опять было виновато течение воды.

Территория Поповой косы была небольшой и находился он как раз напротив того места, где сегодня на Монастырском острове стоит храм, но после строительства ДнепроГЭСа  коса полностью ушла под воду.

Новости Днепра про Куда пропал небольшой остров посреди Днепра и кто там успел поселиться (ФОТО)

На старых снимках, до 1930-х годов можно увидеть, как выглядел остров Ад.

Новости Днепра про Куда пропал небольшой остров посреди Днепра и кто там успел поселиться (ФОТО)

Однако летом, когда нет дождей и стоит жаркая погода небольшой клочок острова показывается из-под воды. Скорее всего, в этот раз клочок суши также вынырнул из воды, но с изменением течения снова скрылся.

Новости Днепра про Куда пропал небольшой остров посреди Днепра и кто там успел поселиться (ФОТО)

За те несколько дней, что остров был виден у него успели появится обитатели – небольшая стая диких уток. Не найдя привычного места они группками плавали по реке.

Новости Днепра про Куда пропал небольшой остров посреди Днепра и кто там успел поселиться (ФОТО)

Если в прошлом году из воды показывался голый остров, то в этом на нем уже была зелень. Как так получилось – неизвестно. Возможно он стал своего рода «якорем», собравшим все водоросли.

 

старое фото: О. Грицаенко, из коллекции Е. Присягиной

Читайте также:

Новости Днепра про Куда пропал небольшой остров посреди Днепра и кто там успел поселиться (ФОТО)Українська Новости Днепра про Куда пропал небольшой остров посреди Днепра и кто там успел поселиться (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Нардеп предлагает отменить отсрочку от мобилизации для тех, кто вторично получает высшее образование
Новости Украины
Сегодня 12:20
Нардеп предлагает отменить отсрочку от мобилизации для тех, кто вторично получает высшее образование

Народный депутат Украины, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности,…

Руководство патрульной полиции прокомментировало действия инспектора, застрелившего водителя в Днепре
Новости Днепра
Сегодня 11:51
Руководство патрульной полиции прокомментировало действия инспектора, застрелившего водителя в Днепре

Вечером 29 августа на проспекте Ивана Мазепы в Днепре был…

В Днепре установили новый гастрономический рекорд Украины: что готовили
Новости Днепра
Сегодня 11:06
В Днепре установили новый гастрономический рекорд Украины: что готовили

Рестораторы Днепра вместе с коллегами из других городов Украины установили…

В Днепре спустя 10 месяцев вынесли приговор водителю, совершившему смертельное ДТП на Победе
Новости Днепра
Сегодня 10:25
В Днепре спустя 10 месяцев вынесли приговор водителю, совершившему смертельное ДТП на Победе

В Днепре вынесли приговор виновнику смертельного ДТП.

Последние новости

Нардеп предлагает отменить отсрочку от мобилизации для тех, кто вторично получает высшее образование
Нардеп предлагает отменить отсрочку от мобилизации для тех, кто вторично получает высшее образование

Народный депутат Украины, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский предлагает отменить отсрочку от мобилизации для тех, кто вторично получает высшее образование.

Сегодня 12:20
6
просмотров
Руководство патрульной полиции прокомментировало действия инспектора, застрелившего водителя в Днепре
Руководство патрульной полиции прокомментировало действия инспектора, застрелившего водителя в Днепре

Вечером 29 августа на проспекте Ивана Мазепы в Днепре был застрелен мужчина. Позже оказалось, что это сделал инспектор патрульной полиции.

Сегодня 11:51
5
просмотров
В Днепре установили новый гастрономический рекорд Украины: что готовили
В Днепре установили новый гастрономический рекорд Украины: что готовили

Рестораторы Днепра вместе с коллегами из других городов Украины установили новый гастрономический национальный рекорд.

Сегодня 11:06
2
просмотров
В Днепре сын нанес матери 250 ножевых ранений и отрезал пальцы: как его наказали
В Днепре сын нанес матери 250 ножевых ранений и отрезал пальцы: как его наказали

Мужчина не раскаялся в содеянном.

Сегодня 10:40
7
просмотров
В Днепре спустя 10 месяцев вынесли приговор водителю, совершившему смертельное ДТП на Победе
В Днепре спустя 10 месяцев вынесли приговор водителю, совершившему смертельное ДТП на Победе

В Днепре вынесли приговор виновнику смертельного ДТП.

Сегодня 10:25
3
просмотров
В Днепропетровской области сын украл с карточек матери почти 300 тыс. грн
В Днепропетровской области сын украл с карточек матери почти 300 тыс. грн

Мужчина воровал деньги в течение двух месяцев.

Сегодня 10:00
5
просмотров
В Кривом Роге из реки достали утопленника
В Кривом Роге из реки достали утопленника

Личность мужчины устанавливают.

Сегодня 09:30
6
просмотров
Ночью россияне атаковали Украину 28 ракетами и 16 дронами: Залужный рассказал, сколько целей уничтожила ПВО
Ночью россияне атаковали Украину 28 ракетами и 16 дронами: Залужный рассказал, сколько целей уничтожила ПВО

Враг снова нанес массированный ракетно-дроновый удар по Украине.

Сегодня 09:00
3
просмотров
В сентябре ожидаются сильные магнитные бури: днепряне, готовьтесь
В сентябре ожидаются сильные магнитные бури: днепряне, готовьтесь

Календарь магнитных бурь в сентябре-2023.

Сегодня 08:33
8
просмотров
В бою против российских оккупантов погиб солдат ВСУ с Днепропетровщины: светлая память
В бою против российских оккупантов погиб солдат ВСУ с Днепропетровщины: светлая память

Вечная слава Герою!

Сегодня 08:00
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх