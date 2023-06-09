Куда пойти с ребенком в Днепре летом: ТОП-10 мест

Школьники Днепра уже неделю находятся на летних каникулах. Если для детей отсутствие учебы – радость, то родители ломают голову чем занять чадо в летнее время так, чтобы ребенку было интересно, познавательно и при этом чадо не шлялось постоянно по улицам и не сидело за компьютером.

Журналисты dnepr.info собрали подборку из ТОП-10 необычных мест, куда можно сводить ребенка на летних каникулах.

Аквариум и его обитатели

Прогулку по парку Шевченко можно легко совместить с походом в Аквариум, что находится на Монастырском острове. Открылся аквариум в 1986 году, в двух залах тут постоянно работает выставка рыб и пресмыкающихся. Можно посмотреть на водных черепах, крокодила, рыб Центральной и Южной Америки, Африки, Индонезии. Всего в залах установлены 20 аквариумов, а центральную часть одного из павильонов занимает каркасный аквариум. Под ним можно побродить и посмотреть, как над тобой плавают разные виды рыб. В большой «ванне» живут рыбы, которые водятся в естественных водоемах Украины. Работает аквариум с 12 до 18 часов. Цена билет для ребенка до 12 лет 30 грн, для взрослого 50 грн.

Редкие виды животных и птиц

Для тех, кому больше интересна зоология, чем водные жители интересно будет побывать в зоологическом музее ДНУ им. О. Гончара. Работает музей во 2 корпусе учебного заведения. Здание находится на центральном проспекте. В музее работает три зала, где можно посмотреть на чучела диких животных, различных птиц, водоплавающих. В залах выставлено несколько сотен экспонатов. Тут можно увидеть таких редких животных как бенгальский тигр, снежный барс, розовый фламинго и многие другие. Работает музей по будням с 9:00 до 15:00.

История Космоса

Несколько лет назад Днепровский планетарий был реконструирован. В нем был сделан ремонт и установлена новая техника. С 2021 года в нем есть звездная комната с современны проектором, где можно посмотреть различные видео, выставочный зал с элементами интерактива, где помимо обычных «тематических» экспонатов вроде скафандра космонавта и телескопа есть рюкзаки, с помощью которых можно узнать все о гравитации, интерактивные доски, рассказывающие историю исследования космоса, а также ряд объектов, которые «оживают» при наведении на них смартфона. Каждый выходные в Планетарии проводятся различные мероприятия для детей, где в игровой форме им рассказывают о Космосе и Вселенной. Детально о программе можно узнать на сайте. Работает Планетарий с 10 утра до 20 вечера.

История Днепра

Узнать больше об архитектуре города, его известных горожанах, истории развития населенного пункта, промышленности, культуре и прочем можно в Музеи истории Днепра. В музее регулярно проводятся мероприятия для детей, постоянно действует экспозиция. Проводятся квесты, исторические «путешествия» и мастер-классы. Более детально о предстоящих мероприятиях в музее можно узнать тут. Работает он с 11 до 18, со среды по воскресенье.

Также многое можно узнать о родном городе и крае побывав в Днепропетровском национальном историческом музее им. Яворницкого. Тут регулярно проводят различные мастер-классы и лекции от историков. Рядом с музеем работает еще один музей под открытым небом, где каждый может ознакомиться с историей нынешней войны в Украине. Детально о программе музея можно узнать тут.

Посмотреть на машины

Те школьники, кому интересна какие транспортные средства ездили раньше по дорогам не только Днепра, но и всего мира могут заглянуть в технический музей «Машины времени». В зале представлено более 30 различных автомобилей, мотоциклов, мопедов разных эпох. Также в музее есть старинные игровые автоматы, детские игрушки, регулярно проводятся различные выставки. Работает музей с четверга по воскресенье с 10 утра до 18 вечера. О действующих выставках и стоимости билетов можно узнать на сайте «Машины времени».

Прокатиться на поезде

В парке Глобы снова заработала Днепровская детская железная дорога. Прокатиться на поезде можно будет до конца лета. Протяженность маршрута 2 км, поезд проходит через два тоннеля и переезд. В парке работает всего одна посадочная станция.

Детскую железную дорогу в Днепре открыли в 1936 году. В этом году открылся 87 сезон движения поездов. Работать железная дорога будет только с пятницы по воскресенье включительно, в будний день с 12 до 18 часов, а в выходные с 10 утра до 18 вечера. Поезда отходить от станции будут каждые 15 минут. Билет обойдется в 48 грн, для ребенка до 10 лет – 40 грн, а малыши в возрасте до 2 лет могут прокатиться бесплатно.

Трюки акробатов

Этим летом работает и Днепровский цирк. Программу и стоимость билетов можно узнать на сайте. Дети могут посмотреть не только на акробатов, но и на трюки каскадеров на моноцикле – техника будет ездить по льду.

Необычные фото

В Музее фотоиллюзий можно повеселиться вдвоем с ребенком. Тут есть несколько залов, где посетители могут заснять на фото свою левитацию, стать частью картины известного художника, побывать в космосе или сняться для обложки журнала. Стоимость посещения и местонахождения необычного музея можно посмотреть тут.

Парк из веревок

Прогулка по веревочному парку подойдет активным и смелым школьникам. Такие парки работают на Монастырском острове, в парке Шевченко и Глобы. Главное при его помещении – наличие удобной одежды. Как отмечают организаторы парков, по веревкам могут прогуляться даже дети дошкольного возраста.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: