Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Куда пойти с ребенком в Днепре летом: ТОП-10 мест

Сегодня 15:01
просмотров

Школьники Днепра уже неделю находятся на летних каникулах. Если для детей отсутствие учебы – радость, то родители ломают голову чем занять чадо в летнее время так, чтобы ребенку было интересно, познавательно и при этом чадо не шлялось постоянно по улицам и не сидело за компьютером.

Журналисты dnepr.info собрали подборку из ТОП-10 необычных мест, куда можно сводить ребенка на летних каникулах.

Аквариум и его обитатели

Прогулку по парку Шевченко можно легко совместить с походом в Аквариум, что находится на Монастырском острове. Открылся аквариум в 1986 году, в двух залах тут постоянно работает выставка рыб и пресмыкающихся. Можно посмотреть на водных черепах, крокодила, рыб Центральной и Южной Америки, Африки, Индонезии. Всего в залах установлены 20 аквариумов, а центральную часть одного из павильонов занимает каркасный аквариум. Под ним можно побродить и посмотреть, как над тобой плавают разные виды рыб. В большой «ванне» живут рыбы, которые водятся в естественных водоемах Украины. Работает аквариум с 12 до 18 часов. Цена билет для ребенка до 12 лет 30 грн, для взрослого 50 грн.

Новости Днепра про Куда пойти с ребенком в Днепре летом: ТОП-10 мест

Редкие виды животных и птиц

Для тех, кому больше интересна зоология, чем водные жители интересно будет побывать в зоологическом музее ДНУ им. О. Гончара. Работает музей во 2 корпусе учебного заведения. Здание находится на центральном проспекте. В музее работает три зала, где можно посмотреть на чучела диких животных,  различных птиц, водоплавающих. В залах выставлено несколько сотен экспонатов. Тут можно увидеть таких редких животных как бенгальский тигр, снежный барс, розовый фламинго и многие другие. Работает музей по будням с 9:00 до 15:00.

Новости Днепра про Куда пойти с ребенком в Днепре летом: ТОП-10 мест

История Космоса

Несколько лет назад Днепровский планетарий был реконструирован. В нем был сделан ремонт и установлена новая техника. С 2021 года в нем есть звездная комната с современны проектором, где можно посмотреть различные видео, выставочный зал с элементами интерактива, где помимо обычных «тематических» экспонатов вроде скафандра космонавта и телескопа есть рюкзаки, с помощью которых можно узнать все о гравитации, интерактивные доски, рассказывающие историю исследования космоса, а также ряд объектов, которые «оживают» при наведении на них смартфона. Каждый выходные в Планетарии проводятся различные мероприятия для детей, где в игровой форме им рассказывают о Космосе и Вселенной. Детально о программе можно узнать на сайте. Работает Планетарий с 10 утра до 20 вечера.

Новости Днепра про Куда пойти с ребенком в Днепре летом: ТОП-10 мест

История Днепра

Узнать больше об архитектуре города, его известных горожанах, истории развития населенного пункта, промышленности, культуре и прочем можно в Музеи истории Днепра. В музее регулярно проводятся мероприятия для детей, постоянно действует экспозиция. Проводятся квесты, исторические «путешествия» и мастер-классы. Более детально о предстоящих мероприятиях в музее можно узнать тут. Работает он с 11 до 18, со среды по воскресенье. 

 

Новости Днепра про Куда пойти с ребенком в Днепре летом: ТОП-10 мест

Также многое можно узнать о родном городе и крае побывав в Днепропетровском национальном историческом музее им. Яворницкого. Тут регулярно проводят различные мастер-классы и лекции от историков. Рядом с музеем работает еще один музей под открытым небом, где каждый может ознакомиться с историей нынешней войны в Украине. Детально о программе музея можно узнать тут. 

Новости Днепра про Куда пойти с ребенком в Днепре летом: ТОП-10 мест

Посмотреть на машины

Те школьники, кому интересна какие транспортные средства ездили раньше по дорогам не только Днепра, но и всего мира могут заглянуть в технический музей «Машины времени». В зале представлено более 30 различных автомобилей, мотоциклов, мопедов разных эпох. Также в музее есть старинные игровые автоматы, детские игрушки, регулярно проводятся различные выставки. Работает музей с четверга по воскресенье с 10 утра до 18 вечера.  О действующих выставках и стоимости билетов можно узнать на сайте «Машины времени». 

Новости Днепра про Куда пойти с ребенком в Днепре летом: ТОП-10 мест

Прокатиться на поезде

В парке Глобы снова заработала Днепровская детская железная дорога. Прокатиться на поезде можно будет до конца лета. Протяженность маршрута 2 км, поезд проходит через два тоннеля и переезд. В парке работает всего одна посадочная станция.

Новости Днепра про Куда пойти с ребенком в Днепре летом: ТОП-10 мест

Детскую железную дорогу в Днепре открыли в 1936 году.  В этом году открылся 87 сезон движения поездов.  Работать железная дорога будет только с пятницы по воскресенье включительно, в будний день с 12 до 18 часов, а в выходные с 10 утра до 18 вечера. Поезда отходить от станции будут каждые 15 минут. Билет обойдется в 48 грн, для ребенка до 10 лет – 40 грн, а малыши в возрасте до 2 лет могут прокатиться бесплатно.

Трюки акробатов

Этим летом работает и Днепровский цирк. Программу и стоимость билетов можно узнать на сайте. Дети могут посмотреть не только на акробатов, но и на трюки каскадеров на моноцикле – техника будет ездить по льду.

Новости Днепра про Куда пойти с ребенком в Днепре летом: ТОП-10 мест

Необычные фото

В Музее фотоиллюзий можно повеселиться вдвоем с ребенком. Тут есть несколько залов, где посетители могут заснять на фото свою левитацию, стать частью картины известного художника, побывать в космосе или сняться для обложки журнала. Стоимость посещения и местонахождения необычного музея можно посмотреть тут.

Новости Днепра про Куда пойти с ребенком в Днепре летом: ТОП-10 мест

Парк из веревок

Прогулка по веревочному парку подойдет активным и смелым школьникам. Такие парки работают на Монастырском острове, в парке Шевченко и Глобы. Главное при его помещении – наличие удобной одежды. Как отмечают организаторы парков, по веревкам могут прогуляться даже дети дошкольного возраста.

Новости Днепра про Куда пойти с ребенком в Днепре летом: ТОП-10 мест

 

Читайте также:

Новости Днепра про Куда пойти с ребенком в Днепре летом: ТОП-10 местУкраїнська Новости Днепра про Куда пойти с ребенком в Днепре летом: ТОП-10 местРусский

Автор:


# # # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре на Любарского 45-летний мужчина попал под трамвай: он скончался в больнице
    Новости Днепра
    Сегодня 13:11
    В Днепре на Любарского 45-летний мужчина попал под трамвай: он скончался в больнице

    Вчера, 8 июня, примерно в 21:35 в Днепре на улице…

    Россияне снова «подразнили» ПВО ракетой, которая может нести ядерный заряд
    Новости Днепра
    Сегодня 12:28
    Россияне снова «подразнили» ПВО ракетой, которая может нести ядерный заряд

    Этой ночью мы пережили очередную атаку.

    В центре Днепра поселилась стая огромных крыс, разносивших мусор по улицам (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Сегодня 11:57
    В центре Днепра поселилась стая огромных крыс, разносивших мусор по улицам (ВИДЕО)

    Стаю крыс заметили на центральном проспекте.

    В Днепре на Слобожанском проспекте сломалась фура: движение затруднено
    Новости Днепра
    Сегодня 11:14
    В Днепре на Слобожанском проспекте сломалась фура: движение затруднено

    Будьте внимательны!

    Последние новости

    В Днепре на Любарского 45-летний мужчина попал под трамвай: он скончался в больнице
    В Днепре на Любарского 45-летний мужчина попал под трамвай: он скончался в больнице

    Вчера, 8 июня, примерно в 21:35 в Днепре на улице Любарского произошла ужасная трагедия.

    Сегодня 13:11
    2
    просмотров
    Черепа валяются в грязи: на Никопольщине после обмеления водохранилища нашли руины старой церкви и кладбища
    Черепа валяются в грязи: на Никопольщине после обмеления водохранилища нашли руины старой церкви и кладбища

    Из-под воды "вынырнули" старые захоронения и постройки.

    Сегодня 13:07
    просмотров
    Россияне снова «подразнили» ПВО ракетой, которая может нести ядерный заряд
    Россияне снова «подразнили» ПВО ракетой, которая может нести ядерный заряд

    Этой ночью мы пережили очередную атаку.

    Сегодня 12:28
    просмотров
    Подешевела на 50 грн: в Днепре на одном из жилых массивов продают самую дешевую черешню в городе
    Подешевела на 50 грн: в Днепре на одном из жилых массивов продают самую дешевую черешню в городе

    В Днепре цены на черешню бьют рекорды.

    Сегодня 12:23
    0
    просмотров
    В центре Днепра поселилась стая огромных крыс, разносивших мусор по улицам (ВИДЕО)
    В центре Днепра поселилась стая огромных крыс, разносивших мусор по улицам (ВИДЕО)

    Стаю крыс заметили на центральном проспекте.

    Сегодня 11:57
    просмотров
    Опасность законопроекта 5655: Ассоциация городов Украины просит встречи с Президентом
    Опасность законопроекта 5655: Ассоциация городов Украины просит встречи с Президентом

    Ассоциация городов Украины считает, что Президента дезинформируют о том, что якобы половина органов местного самоуправления поддерживает законопроект 5655.

    Сегодня 11:30
    просмотров
    В Днепре на Слобожанском проспекте сломалась фура: движение затруднено
    В Днепре на Слобожанском проспекте сломалась фура: движение затруднено

    Будьте внимательны!

    Сегодня 11:14
    1
    просмотров
    Запасов воды в части Кривого Рога осталось на полтора месяца
    Запасов воды в части Кривого Рога осталось на полтора месяца

    Если экономить.

    Сегодня 11:12
    просмотров
    Россияне создали фейковую страницу начальника Днепропетровской ОВА в соцсети: будьте внимательны
    Россияне создали фейковую страницу начальника Днепропетровской ОВА в соцсети: будьте внимательны

    Соблюдайте информационную гигиену!

    Сегодня 10:59
    0
    просмотров
    Холодильники и диваны: на побережье Одессы выбросило вещи жителей затопленных районов Херсона
    Холодильники и диваны: на побережье Одессы выбросило вещи жителей затопленных районов Херсона

    В Одессу доплыли вещи жителей Херсона.

    Сегодня 10:29
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх