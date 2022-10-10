Куда обращаться жителям Днепра, пострадавшим от ракетных обстрелов 10 октября

В полиции рассказали, куда обращаться пострадавшим от ракетных обстрелов.

У места обстрела в Индустриальном районе развернуты пункты приема обращений граждан, пострадавших в результате вражеской атаки, по адресам: улица Калинова 94 и 92а.

Также вы можете обратиться в отделение полиции или на линию «102».

Напомним, сегодня утром россияне ударили по Днепру. Один из прилетов произошел посреди дороги, в 5 метрах от места прилета находился автобус, переполненный пассажирами. Чудом никто не погиб.

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