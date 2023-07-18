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  • Кто из жителей Днепра и области имеет право на 100% скидки на оплату коммуналки

Кто из жителей Днепра и области имеет право на 100% скидки на оплату коммуналки

Сегодня 17:13
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В Днепре несколько категорий жителей имеют право на льготу в размере 100% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг. Среди тех, кто может получить такую льготу пенсионеры, врачи, работники библиотек.
Новости Днепра про Кто из жителей Днепра и области имеет право на 100% скидки на оплату коммуналки

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Журналисты dnepr.info разбирались, кому полагается льгота и как ее получить.

Кому полагается

Как отметили в Пенсионном фонде Украины, право на льготу в размере 100% скидки на оплату коммунальных услуг, покупку твердого топлива и сжиженного газа имеют пенсионеры, которые живут в сельской местности и ранее трудились по таким специальностям: педагоги, медицинские и фармацевтические работники, сотрудники музеев, библиотек, специалисты по защите растений, сотрудники государственных и коммунальных учреждений культуры.

Размер льготы высчитывается индивидуально и распространяется только на пенсионера вышеуказанной категории, остальные члены его семьи должны будут платить за коммуналку в полном объеме.

«Льгота предоставляется, если среднемесячный доход семьи за предыдущие полгода в расчете на одного человека не превышал 3760 грн. Льгота дается на год с месяца ее назначения, макисмальный размер составляет 100%»,  — отметили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.

Какие документы нужны

 Для получения льготы, пенсионеру необходимо предоставить заявление про предоставление льгот на оплату коммунальных услуг, покупку твердого топлива или сжиженного газа, а также справку или запись в трудовой о том, что человек работал по указанным специальностями в сельской местности и документы, подтверждающие его проживание в селе во время работы по специальности и на момент получения льготы.

Подать заявление можно в любом отделении Пенсионного фонда, прислать почтой или оформить все онлайн через портал ПФУ или приложения «Дія».

 

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Новости Днепра про Кто из жителей Днепра и области имеет право на 100% скидки на оплату коммуналкиУкраїнська Новости Днепра про Кто из жителей Днепра и области имеет право на 100% скидки на оплату коммуналкиРусский

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