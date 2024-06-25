Где выдают справки школьникам о прохождении медосмотра: к каким врачам идти

Лето для детей – пора не только отдыха в летних лагерях, но и для многих – это сборы в школу. Вместе с документами ребенка при поступлении в школу родители должны предоставить и справку от врача.

Журналисты dnepr.info узнали, к какому врачу необходимо вести школьника.

В минувшем году в Украине был утвержден порядок прохождения медосмотра для зачисления детей в учебные заведения или детские учреждения оздоровления и отдыха.

Кто проводит осмотр школьника

Медосмотр школьника проводит семейный врач или педиатр по месту жительства ребенка или тот, с кем у него заключена декларация. Перед прохождением медосмотра родители ребенка должны дать согласие врачу на его проведения.

Что осматривает врач во время обследования

Базовые обследования ребенок может пройти у семейного врача или педиатра. Обследование врачом первичной медицинской помощи включает не только сбор анамнеза и полное физическое обследование, но и проверку наличия признаков острой болезни или хронических состояний. Врач также должен замерить изменение роста и массы тела, исследовать остроту зрения, слуха, ровность осанки.

Когда проводят лабораторные или клинические обследования

Медицинский осмотр для зачисления ребенка в детский летний лагерь на отдых или школу предусматривает обследования, проводимые только семейным врачом. Клинические или лабораторные исследования проводятся по показаниям состояния здоровья ребенка или требованиям учебного заведения.

Когда ребенок идет в 1 класс

Если ребенок идет в 1 класс, то ему нужно пройти осмотр у хирурга, офтальмолога, ортопеда и других специалистов по показаниям здоровья. В других случаях будет достаточно посетить семейного врача для прохождения медосмотра.

После проведения обследования

После проведенного обследования семейный врач или педиатр формирует вывод о состоянии здоровья ребенка и при необходимости дает рекомендации для занятий физической активностью, уровню ее нагрузки, проведению возможных дополнительных обследований, назначает профилактические прививки и режим питания.

Как долго действительна справка от врача

Результаты проведенного медицинского осмотра для зачисления ребенка в учебное заведение действует в течение года с даты его прохождения. То есть врача можно пройти летом и предъявить эту справку в школе — она будет считаться действительной.

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