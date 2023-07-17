Кто такой Паторжинский в честь которого назвала улица в Днепре: церковный регент, который играл казака Чуба

Прогуливаясь по улицам Днепра или прося водителя маршрутки остановить у определенного перекрестка мало кто знает в честь кого названы улицы в городе. Многие из них носят имена выдающихся земляков, которые прославляли Днепр или сделали много для его развития.

Журналисты dnepr.info решили узнать кто такой Иван Паторжинский в честь которого названа улица в Днепре.

Улица Паторжинского – одна из самых старых в Днепре. С момента основания города она носила название Нагорная, но в 1960-х годах была переименована. На улице сохранилось несколько старинных зданий времен Екатеринослава начала 1900-х годов.

Иван Паторжинский родился в конце 1890-х годов в Запорожской области, но обучался в Екатеринославе и в 1922 году закончил городскую консерваторию. Перед этим он закончил также Екатеринославскую духовную семинарию и по некоторым данным в 1920-х годах был регентом в Успенском соборе.

Еще во время учебы в семинарии он любил петь, хоть законами учебного заведения запрещалось исполнять светские песни и тем более выступать на концертах семинарист Иван Паторжинский взял себе псевдоним «Макар» и это правило частенько нарушал. В 15 лет он начал петь басом. В то время в городе часто давали благотворительные концерты, в которых хор семинаристов принимал участие. За чистый голос слушатели прозвали Паторжинского «чудо басом».

Его музыкальная карьера началась на таких благотворительных концертах. На одном из них его услышала известная в то время оперная певица Зинаида Малютина. Местная уроженка она также работала преподавателем в консерватории. Она пригласила его на занятия и стала с ним заниматься вокалом бесплатно, что было весьма кстати, так как происходил Паторжинский из бедной семьи, его отец скончался, когда мальчику было 12 лет и оплатить учебу было нечем.

В 1923 году Иван Паторжинский стал солистом оперного театра в Одессе, потом в Харькове и наконец в Киеве. В 1944 году стал народным артистом. После окончания Второй мировой войны преподавал в Киевской консерватории.

В опере исполнял партии казака Чуба в постановке «Ночь перед Рождеством», Тараса Бульбы в одноименной опере, князя Игоря, Карася в опере «Запорожец за Дунаем», участвовал в постановке «Наталка Полтавка». Помимо этого, Иван Паторжинский выступал и как камерный певец. В его репертуаре были арии из опер, романсы и народные украинские песни.

Скончался Иван Паторжинский в 1960 году. Похоронен на Байковом кладбище.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: