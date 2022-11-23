Кто еще может – сделайте запасы воды: в Днепре из-за отключения света перебои с водоснабжением

В Днепре несколько районов остались без воды.

Ряд районов Днепра временно без воды из-за отключения света. Жители сообщают, что исчезло водоснабжение в нагорной части города, на левом берегу и на жилых массивах Тополь и Победа. Если у вас вдруг еще есть вода – сделайте запас.

Из-за очередной массированной ракетной атаки россии фактически весь Днепр остался без света. Больницы города работают на генераторах. Кто успевает лучше сделать запасы воды. Главное – без паники.

Следите только за официальными источниками информации и не верьте фейкам, – отметил Филатов.

Ранее Днепроводоканал сообщал о перебоях с водой на левом берегу.

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