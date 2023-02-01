Криворожский Лас-Вегас: правоохранители «накрыли» подпольный покерный клуб

Как сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры, в Кривом Роге разоблачили подпольное игорное заведение.
По данным следствия, четверо местных жителей обустроили его в арендованном помещении в Кривом Роге. В течение года они устраивали игры в азартный покер без лицензии. В заведение игроков пускали по предварительной записи, а новые участники приходить только по рекомендации постоянных клиентов.
Вырученные деньги владельцы «клуба» распределяли между собой. Во время обысков правоохранители изъяли покерные столы, игральные карты, черновые записи и деньги. Двое подозреваемых задержали, еще двоих ищут полицейские.
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