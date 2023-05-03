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Криворожские гимнастки завоевали 5 медалей на Всеукраинском турнире

Сегодня 10:00
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Поздравляем спортсменок с блестящими достижениями и желаем новых побед!

Новости Днепра про Криворожские гимнастки завоевали 5 медалей на Всеукраинском турнире

В Кропивницком завершился Всеукраинский турнир по художественной гимнастке «Кировоградская звездочка». Криворожские гимнастки привезли 5 медалей с конкурса грации и красоты. Об этом сообщают в комитете по физической культуре и спорту Саксаганского района.

Воспитанницы детско-юношеской спортивной школы № 8 заняли следующие места:

София Романенко получила «золотую» медаль и первое место на пьедестале победителей.

Виктория Погребная, Маргарита Попович и Виктория Вдовиченко завоевали «серебро» в соревнованиях.

Вероника Папахчян заняла третье призовое место и «бронзовую» награду.

Тренеры – Людмила Шпирук и Лилия Усатенко.

Новости Днепра про Криворожские гимнастки завоевали 5 медалей на Всеукраинском турнире

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