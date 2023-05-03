Криворожские гимнастки завоевали 5 медалей на Всеукраинском турнире

Виктория Погребная, Маргарита Попович и Виктория Вдовиченко завоевали «серебро» в соревнованиях.

София Романенко получила «золотую» медаль и первое место на пьедестале победителей.

В Кропивницком завершился Всеукраинский турнир по художественной гимнастке «Кировоградская звездочка». Криворожские гимнастки привезли 5 медалей с конкурса грации и красоты. Об этом сообщают в комитете по физической культуре и спорту Саксаганского района.

Поздравляем спортсменок с блестящими достижениями и желаем новых побед!

Поздравляем спортсмена с блестящей победой и желаем новых достижений!

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