Криворожские гимнастки завоевали 5 медалей на Всеукраинском турнире

В Кропивницком завершился Всеукраинский турнир по художественной гимнастке «Кировоградская звездочка». Криворожские гимнастки привезли 5 медалей с конкурса грации и красоты. Об этом сообщают в комитете по физической культуре и спорту Саксаганского района.
Воспитанницы детско-юношеской спортивной школы № 8 заняли следующие места:
София Романенко получила «золотую» медаль и первое место на пьедестале победителей.
Виктория Погребная, Маргарита Попович и Виктория Вдовиченко завоевали «серебро» в соревнованиях.
Вероника Папахчян заняла третье призовое место и «бронзовую» награду.
Тренеры – Людмила Шпирук и Лилия Усатенко.
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