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  • Криворожские фавелы: на Днепропетровщине возле свалки обнаружили стихийный городок

Криворожские фавелы: на Днепропетровщине возле свалки обнаружили стихийный городок

Сегодня 10:35
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Вблизи криворожской свалки обнаружили человеческое поселение.

Новости Днепра про Криворожские фавелы: на Днепропетровщине возле свалки обнаружили стихийный городок

Дебри (в народе — трущобы) вблизи Кривого Рога обнаружил фотограф и блогер с ником Анатолий Урбан Новак.

Криворожские «фавелы» расположены вблизи местной свалки. Обычно о фавелах вспоминают, когда описывают стихийные поселения на территории Бразилии. Это плотно заселенные места обитания людей, где отсутствует развитая инфраструктура и высокий уровень преступности.

Анатолий отмечает, что кадры сняты в Кривом Роге, на одной из крупнейших свалок. На видео видно большое количество людей и детей ромской национальности, но их там гораздо больше, рассказывает блогер.

И это не самый шок вообще. Они живут в двухстах метрах от этого места на видео. На второй секунде видны дальше в лесу какие-то маленькие постройки из мусора и дым. Так там они и живут. Когда-то мне случайно пришлось пройти по их одной главной улице, где по обе стороны были их лачуги, дети и беременные девушки. Они тогда очень удивились увидеть чужого среди них… Я, в принципе тоже! – рассказывает Анатолий.

Горожане отмечают, что стихийные поселения возле мусорной свалки существуют не менее 8 лет, а летом здесь были еще халабуды.

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Новости Днепра про Криворожские фавелы: на Днепропетровщине возле свалки обнаружили стихийный городокУкраїнська Новости Днепра про Криворожские фавелы: на Днепропетровщине возле свалки обнаружили стихийный городокРусский

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