Криворожская спортсменка завоевала серебряную медаль на Чемпионате Европы по джиу-джитсу

Чемпионат Европы по джиу-джитсу среди кадетов, юниоров и молодежи проходил с 8 по 12 марта в Вернине (Франция). В составе сборной Украины успешно выступила ученица 10-МА класса Криворожского природно-научного лицея Дарья Миронова. В своем весе она заняла 2-е место и завоевала серебряную медаль. Об этом сообщили на ФБ странице STEM-сообщества КПНЛ «ГЕНЕРАЦИЯ ТВОРЧЕСКИХ».
В общей сложности сборная Украины завоевала 5 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых медалей.
Ранее мы писали, что фигуристка из Днепра стала серебряным призером Чемпионата Украины.
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