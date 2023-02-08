Криворожане хотят улучшение обслуживания в маршрутках: петиция

Автор другой петиции предлагает ввести безналичную оплату в маршрутках.

Автор одной из петиций перечислил недостатки в услугах перевозчиков (грязные окна, поврежденные сиденья, недостаточное освещение в салоне) и предложил некоторые изменения в обслуживании:

Жители Кривого Рога зарегистрировали петиции с требованием по улучшению обслуживания в маршрутных такси.

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