Кривой Рог накрыло черное облако едкого дыма

Местные СМИ сразу допустили, что произошел промышленный выброс.
Telegram-канал «Свои» обратился к предприятию АрселорМиттал за разъяснениями.
В пресс-службе прокомментировали инцидент.
Сегодня около 05:00 произошло внезапное отключение ряда производственных мощностей от внешней энергосистемы. Производители вынуждены были прибегнуть к ряду кризисных технологических действий для сохранения производственного оборудования, в частности оборудования коксохимического производства и обеспечения безопасности работников. Визуальные эффекты, к сожалению, были видны в городе, — говорится в сообщении пресс-службы.
Энергоснабжение уже возобновлено, экологическая ситуация в городе контролируется.
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