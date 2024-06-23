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Кривой Рог накрыло черное облако едкого дыма

Сегодня 12:59
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Сьогодні, 23 червня, Кривий Ріг накрила їдка хмара чорного диму.

Новости Днепра про Кривой Рог накрыло черное облако едкого дыма

Местные СМИ сразу допустили, что произошел промышленный выброс.

Telegram-канал «Свои» обратился к предприятию АрселорМиттал за разъяснениями.

В пресс-службе прокомментировали инцидент.

Сегодня около 05:00 произошло внезапное отключение ряда производственных мощностей от внешней энергосистемы. Производители вынуждены были прибегнуть к ряду кризисных технологических действий для сохранения производственного оборудования, в частности оборудования коксохимического производства и обеспечения безопасности работников. Визуальные эффекты, к сожалению, были видны в городе, — говорится в сообщении пресс-службы.

Энергоснабжение уже возобновлено, экологическая ситуация в городе контролируется.

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