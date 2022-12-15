Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Крыша выгорела дотла: в Днепре горел дом на Веселой

Сегодня 17:58
просмотров

Сегодня, 15 декабря, в 10:48 на линию «101» сообщили о возгорании частного дома по улице Веселой Амур-Нижнеднепровского района.

Новости Днепра про Крыша выгорела дотла: в Днепре горел дом на Веселой

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, там они увидели, что крыша дома охвачена пламенем.

Пожарные локализовали возгорание в 11.22 и ликвидировали в 11.52. Огонь уничтожил крышу и перекрытие на общей площади 80 кв. м.

К счастью, никто не пострадал.

К тушению пожара привлекли 11 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Новости Днепра про Крыша выгорела дотла: в Днепре горел дом на Веселой

Новости Днепра про Крыша выгорела дотла: в Днепре горел дом на Веселой

Новости Днепра про Крыша выгорела дотла: в Днепре горел дом на Веселой

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Фланговой произошел сильный пожар: что известно.

Читайте также:

Новости Днепра про Крыша выгорела дотла: в Днепре горел дом на ВеселойУкраїнська Новости Днепра про Крыша выгорела дотла: в Днепре горел дом на ВеселойРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Полицейские Днепра исполнили желание 3-летнего онкобольного мальчика
    Новости Днепра
    Сегодня 17:25
    Полицейские Днепра исполнили желание 3-летнего онкобольного мальчика

    Правоохранители из Днепра стали волшебниками для маленького тяжелобольного мальчика.

    Россияне снова обстреляли Никопольщину из Энергодара: есть погибшие и раненые
    Новости Днепра
    Сегодня 16:39
    Россияне снова обстреляли Никопольщину из Энергодара: есть погибшие и раненые

    Сегодня днем ​​российские оккупанты снова обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии.

    Где в Днепре открылись легальные елочные базары
    Новости Днепра
    Сегодня 16:27
    Где в Днепре открылись легальные елочные базары

    Появился список елочных базаров, где можно приобрести легальную елку.

    На 41-й году жизни скончался известный баскетболист и экс-игрок БК «Днепр» Даниил Козлов
    Новости Днепра
    Сегодня 15:54
    На 41-й году жизни скончался известный баскетболист и экс-игрок БК «Днепр» Даниил Козлов

    Умер украинский баскетболист Даниил Козлов.

    Последние новости

    Полицейские Днепра исполнили желание 3-летнего онкобольного мальчика
    Полицейские Днепра исполнили желание 3-летнего онкобольного мальчика

    Правоохранители из Днепра стали волшебниками для маленького тяжелобольного мальчика.

    Сегодня 17:25
    0
    просмотров
    Детские «фермы»: ученые разработали инкубатор для выращивания людей (ФОТО, ВИДЕО)
    Детские «фермы»: ученые разработали инкубатор для выращивания людей (ФОТО, ВИДЕО)

    Ученые показали инкубатор для выращивания детей.

    Сегодня 17:08
    просмотров
    Россияне снова обстреляли Никопольщину из Энергодара: есть погибшие и раненые
    Россияне снова обстреляли Никопольщину из Энергодара: есть погибшие и раненые

    Сегодня днем ​​российские оккупанты снова обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии.

    Сегодня 16:39
    0
    просмотров
    Где в Днепре открылись легальные елочные базары
    Где в Днепре открылись легальные елочные базары

    Появился список елочных базаров, где можно приобрести легальную елку.

    Сегодня 16:27
    просмотров
    На 41-й году жизни скончался известный баскетболист и экс-игрок БК «Днепр» Даниил Козлов
    На 41-й году жизни скончался известный баскетболист и экс-игрок БК «Днепр» Даниил Козлов

    Умер украинский баскетболист Даниил Козлов.

    Сегодня 15:54
    просмотров
    В Каменском трактор тянул обесточенный трамвай (ВИДЕО)
    В Каменском трактор тянул обесточенный трамвай (ВИДЕО)

    В Каменском трактор тащил обесточенный трамвай.

    Сегодня 15:04
    просмотров
    Как украсить елку за 200 грн в Днепре
    Как украсить елку за 200 грн в Днепре

    До Нового года осталось две недели. В Днепре открываются елочные базары, а в магазинах появились различные украшения на елку: шарики, дождик, мишура и прочее. Журналисты dnepr.info решили выяснить, как можно украсить елку, если на аксессуары для этого новогоднего дерева есть…

    Сегодня 14:34
    просмотров
    В Днепре мужчина избил 14-летнюю дочь своей сожительницы и лег спать
    В Днепре мужчина избил 14-летнюю дочь своей сожительницы и лег спать

    В Днепре домашний тиран избил ребенка.

    Сегодня 14:16
    просмотров
    Повреждена контактная сеть: из-за артобстрела Никополя задерживаются некоторые поезда
    Повреждена контактная сеть: из-за артобстрела Никополя задерживаются некоторые поезда

    Сегодня с самого утра оккупационные войска обстреливают Никополь из артиллерии.

    Сегодня 14:07
    1
    просмотров
    В Днепре на Фланговой произошел сильный пожар: что известно
    В Днепре на Фланговой произошел сильный пожар: что известно

    Сегодня, 15 декабря, в 10:10 на линию 101» сообщили о пожаре на улице Фланговой в Днепре.

    Сегодня 13:47
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх