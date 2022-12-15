Крыша выгорела дотла: в Днепре горел дом на Веселой

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели, там они увидели, что крыша дома охвачена пламенем.
Пожарные локализовали возгорание в 11.22 и ликвидировали в 11.52. Огонь уничтожил крышу и перекрытие на общей площади 80 кв. м.
К счастью, никто не пострадал.
К тушению пожара привлекли 11 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Фланговой произошел сильный пожар: что известно.
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