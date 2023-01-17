«Крыша не защитит от ракет, а Patriot да»: жители Днепра собрались на митинг возле разрушенного дома

В Днепре люди митингуют возле многоэтажки на Победе, которую разрушила российская ракета.
Горожане собрались на мирный митинг и призывают наших партнеров предоставить Украине оружие, которое защитит их от ракет и поможет военным закончить войну. На плакатах видны следующие надписи:
Я – Днепр и я могла умереть.
ПВО Patriot.
Крыша не защитит от ракет, а Patriot да.
Российские ракеты убивают нас.
Кроме систем ПВО, горожане просят дальнобойные ракеты, которые помогут бороться с российским оружием.
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Яна Юхименко
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