Криминальное комбо: в Днепре пьяный водитель без прав катался с наркотиками в кармане

В Днепре остановили водителя, который за одну поездку совершил сразу три преступления.

Вечером 31 января патрульные заметили мужчину, который нарушал правила дорожного движения. Водителя Honda остановили в Чечелевском районе Днепра. Во время общения копы заподозрили, что водитель авто пьян.

Инспекторы предложили пройти досмотр в установленном законом порядке. Мужчина отказался. Во время поверхностной проверки у водителя нашли несколько слип-пакетов, где были наркотические вещества.

Копы выяснили, что водитель ранее уже был лишен судом права управления и не имел водительского удостоверения. Несмотря на это, он незаконно сел за руль.

Патрульные составили на мужчину материалы:

по ч. 1 ст. 122 (Нарушение ПДД)

ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения)

ч. 5 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления повторно в течение года) КУоАП.

Также на место была вызвана следственно-оперативная группа. Горе-водителя отстранили от управления.

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