Криминальное комбо: в Днепре пьяный водитель без прав катался с наркотиками в кармане

Вечером 31 января патрульные заметили мужчину, который нарушал правила дорожного движения. Водителя Honda остановили в Чечелевском районе Днепра. Во время общения копы заподозрили, что водитель авто пьян.
Инспекторы предложили пройти досмотр в установленном законом порядке. Мужчина отказался. Во время поверхностной проверки у водителя нашли несколько слип-пакетов, где были наркотические вещества.
Копы выяснили, что водитель ранее уже был лишен судом права управления и не имел водительского удостоверения. Несмотря на это, он незаконно сел за руль.
Патрульные составили на мужчину материалы:
Также на место была вызвана следственно-оперативная группа. Горе-водителя отстранили от управления.
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