Кричали всем районом: в Днепре вместо салютов в полночь пели гимн и посылали Путина (ВИДЕО)

В Днепре вместо салютов в полночь раздавался гимн Украины.

В этом году в городах Украины не было традиционных новогодних салютов, поэтому украинцы придумали новый флешмоб. Вместе с соседями они скандировали либо проклятия для российского диктатора Владимира Путина, либо пели гимн или патриотические песни.

В Днепре флешмоб по «посыланию» к черту российского диктатора начали на 12 квартале. Там жители района из окон кричали всем известную фразу о Путине.

В полночь на Победе пели гимн Украины. Жители многоэтажки собрались с соседями во дворе и скандировали Слава Украине и другие патриотические фразы. После этого они немного потанцевали на улице и разошлись по домам.

Поддержали флешмоб и одесситы. Вот так звучала Одесса в полночь.

К сожалению, нашлись и те, кто решил испугать соседей салютами. В разных частях города запускали фейерверки, однако жители Днепра быстро поставили на место хулиганов. Осторожно на видео присутствует нецензурная лексика.

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