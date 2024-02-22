Кроме Новомосковска нардепы выбрали названия для еще почти 20 населенных пунктов Днепропетровщины

Комитет Верховной Рады поддержал переименование 18 населенных пунктов в Днепропетровской области, сообщается на сайте учреждения.
Комитет рассмотрел предложения органов местной власти, войск администраций населенных пунктов и рекомендации Украинского института нацпамяти, Нацкомиссии по стандартам госязыка по переименованию некоторых населенных пунктов на Днепропетровщине, названия которых содержат символику российской имперской политики или не соответствуют стандартам государственного языка, — говорится в сообщении
Напомним, ранее в регионе изменили названия сел Южное, Спокойствие и еще несколько десятков населенных пунктов Днепропетровщины не отвечают лексическим нормам украинского языка и касаются российской имперской политики.
В целом названия 99 населенных пунктов Днепропетровщины не соответствуют стандартам.
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