Кроме Новомосковска нардепы выбрали названия для еще почти 20 населенных пунктов Днепропетровщины

Напомним, ранее в регионе изменили названия сел Южное, Спокойствие и еще несколько десятков населенных пунктов Днепропетровщины не отвечают лексическим нормам украинского языка и касаются российской имперской политики.

Комитет рассмотрел предложения органов местной власти, войск администраций населенных пунктов и рекомендации Украинского института нацпамяти, Нацкомиссии по стандартам госязыка по переименованию некоторых населенных пунктов на Днепропетровщине, названия которых содержат символику российской имперской политики или не соответствуют стандартам государственного языка, — говорится в сообщении

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