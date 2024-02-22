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Кроме Новомосковска нардепы выбрали названия для еще почти 20 населенных пунктов Днепропетровщины

Сегодня 19:24
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В Днепропетровской области был переименован ряд сел.

Новости Днепра про Кроме Новомосковска нардепы выбрали названия для еще почти 20 населенных пунктов Днепропетровщины

Комитет Верховной Рады поддержал переименование 18 населенных пунктов в Днепропетровской области, сообщается на сайте учреждения.

Комитет рассмотрел предложения органов местной власти, войск администраций населенных пунктов и рекомендации Украинского института нацпамяти, Нацкомиссии по стандартам госязыка по переименованию некоторых населенных пунктов на Днепропетровщине, названия которых содержат символику российской имперской политики или не соответствуют стандартам государственного языка, — говорится в сообщении

Переименовали следующие населенные пункты:

  • місто Новомосковськ на місто Самар;
  • село Партизанське на село Орільське;
  • село Перше Травня на село Богодарівка;
  • село Чкаловка на село Чубарівка;
  • село Весела Роща на село Зелений Гай;
  • село Суворовське на село Слобідське;
  • село Червоне Поле на село Поле;
  • село Червоний Яр на село Яр;
  • село Новокурське на село Щасливе;
  • село Першотравенка на село Любомирівка;
  • село Новомосковське на село Нове;
  • село Возвратне на село Цибуляни;
  • село Красне на село Долина;
  • село Охотниче на село Вовче;
  • село Первомайське на село Коржове;
  • село Январське на село Січневе;
  • село Першотравневе на село Злагода;
  • село Надеждине на село Тихе.

Напомним, ранее в регионе изменили названия сел Южное, Спокойствие и еще несколько десятков населенных пунктов Днепропетровщины не отвечают лексическим нормам украинского языка и касаются российской имперской политики.

В целом названия 99 населенных пунктов Днепропетровщины не соответствуют стандартам.

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