Красный дьявол и прототип Беззубика из мультика: каких необычных домашних питомцев можно купить в Днепре (ФОТО)

В Днепре в качестве домашних животных продают не только собак, кошек, птиц или рыб, но и различных экзотических ящериц, крабов и даже сурикатов. Выглядят такие будущие домашние питомцы весьма необычно. Журналисты dnepr.info собрали подборку экзотических домашних «животных», которых продают в Днепре.

За 18,3 тыс грн в Днепре можно купить щенков суриката. Автор объявления утверждает, что звери чипированные, питомник, где их разводят – официально зарегистрирован, а новому владельцу суриката выдадут не только паспорт зверька, но и его свидетельство о рождении.

Ящерицу эублефара можно купить в Днепре за 2 тыс грн. Владелец геккона отмечает, что содержать пресмыкающегося просто, от него нет неприятного запаха, они не вызывают аллергии. Длина взрослой особи может достигать 10 см, а вес – 50 грам. Живут эублефары до 15 лет. Отличительной их чертой является строение челюсти, из-за чего кажется, что ящерица постоянно улыбается.

Аксолотль или личинку мексиканской саламандры можно купить за 2,3 тыс грн. Земноводное еще называют «водяной собакой» или «водяным чудищем». Внешне он похож на головастого тритона с торчащими в разные стороны жабрами и лапами. Длина тела достигает 30 см. это хищник, который питается червяками, рыбой, улитками. Страна его происхождения – Мексика. Раньше мексиканцы ели аксолотля вместе с кукурузными лепешками, но теперь употреблять его в пищу запрещено.

Автор объявления утверждает, что именно аксолотль стал прототипом Беззубика из мультика «Как приручить дракона».

Завести дома краба «породі» «Красный дьявол» обойдется в 350 грн за штучку. Пресноводное не большого размера – около 2-3 см, в уходе не прихотливое – ест фрукты, насекомых и корм для рыб. Любит не только воду, но и сушу. Родина краба – остров Ява. Продолжительность жизни составляет 2-3 года.

Те, кто живет в частном доме могут завести в качестве питомца китайских пуховых кур или петухов. Цена одной особи – 250 грн. Как отметил автор объявления, птица очень любит зелень и хорошо несется. А еще у них необычное мясо черного цвета, оно считается дорогим деликатесом. Да и сами куры выглядят весьма необычно.

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