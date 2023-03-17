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  • Красный дьявол и прототип Беззубика из мультика: каких необычных домашних питомцев можно купить в Днепре (ФОТО)

Красный дьявол и прототип Беззубика из мультика: каких необычных домашних питомцев можно купить в Днепре (ФОТО)

Сегодня 14:50
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В Днепре в качестве домашних животных продают не только собак, кошек, птиц или рыб, но и различных экзотических ящериц, крабов и даже сурикатов. Выглядят такие будущие домашние питомцы весьма необычно. Журналисты dnepr.info собрали подборку экзотических домашних «животных», которых продают в Днепре.

Новости Днепра про Красный дьявол и прототип Беззубика из мультика: каких необычных домашних питомцев можно купить в Днепре (ФОТО)

За 18,3 тыс грн в Днепре можно купить щенков суриката. Автор объявления утверждает, что звери чипированные, питомник, где их разводят – официально зарегистрирован, а новому владельцу суриката выдадут не только паспорт зверька, но и его свидетельство о рождении.

Новости Днепра про Красный дьявол и прототип Беззубика из мультика: каких необычных домашних питомцев можно купить в Днепре (ФОТО)

Ящерицу эублефара можно купить в Днепре за 2 тыс грн. Владелец геккона отмечает, что содержать пресмыкающегося просто, от него нет неприятного запаха, они не вызывают аллергии. Длина взрослой особи может достигать 10 см, а вес – 50 грам. Живут эублефары до 15 лет. Отличительной их чертой является строение челюсти, из-за чего кажется, что ящерица постоянно улыбается.

Новости Днепра про Красный дьявол и прототип Беззубика из мультика: каких необычных домашних питомцев можно купить в Днепре (ФОТО)

Аксолотль или личинку мексиканской саламандры можно купить за 2,3 тыс грн.  Земноводное еще называют «водяной собакой» или «водяным чудищем». Внешне он похож на головастого тритона с торчащими в разные стороны жабрами и лапами. Длина тела достигает 30 см. это хищник, который питается червяками, рыбой, улитками. Страна его происхождения – Мексика. Раньше мексиканцы ели аксолотля вместе с кукурузными лепешками, но теперь употреблять его в пищу запрещено.

Новости Днепра про Красный дьявол и прототип Беззубика из мультика: каких необычных домашних питомцев можно купить в Днепре (ФОТО)

Автор объявления утверждает, что именно аксолотль стал прототипом Беззубика из мультика «Как приручить дракона».

Завести дома краба «породі» «Красный дьявол» обойдется в 350 грн за штучку. Пресноводное не большого размера – около 2-3 см, в уходе не прихотливое – ест фрукты, насекомых и корм для рыб. Любит не только воду, но и сушу. Родина краба – остров Ява. Продолжительность жизни составляет 2-3 года.

Новости Днепра про Красный дьявол и прототип Беззубика из мультика: каких необычных домашних питомцев можно купить в Днепре (ФОТО)

Те, кто живет в частном доме могут завести в качестве питомца китайских пуховых кур или петухов. Цена одной особи – 250 грн. Как отметил автор объявления, птица очень любит зелень и хорошо несется. А еще у них необычное мясо черного цвета, оно считается дорогим деликатесом. Да и сами куры выглядят весьма необычно.

Новости Днепра про Красный дьявол и прототип Беззубика из мультика: каких необычных домашних питомцев можно купить в Днепре (ФОТО)

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Новости Днепра про Красный дьявол и прототип Беззубика из мультика: каких необычных домашних питомцев можно купить в Днепре (ФОТО)Українська Новости Днепра про Красный дьявол и прототип Беззубика из мультика: каких необычных домашних питомцев можно купить в Днепре (ФОТО)Русский

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