КП «Днепропроводоканал» в Днепре снова ищет работников

Жителей Днепра приглашают на работу в КП "Днепропроводоканал".

В КП «Днепропроводоканал» из-за мобилизации не хватает работников. Там нужны слесари и сварщики. Предлагают стабильную зарплату, удовлетворительные условия работы и другие соцпакеты.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Подробнее узнать о работе в КП «Днепропроводоканал» можно по телефону (056)719-93-54. Также можно обратиться в отдел кадров предприятия.

«Наше предприятие предлагает стабильную заработную плату и другие социальные пакеты для наших рабочих. Условия работы у аварийной бригады удовлетворительны, ведь для коммунальщиков, которые круглосуточно и почти без выходных работают по пояс в воде, очень важно иметь комфортное место, где они смогут принять душ, выпить горячий чай, пообедать и немного отдохнуть. Я благодарен каждому, кто в такое сложное время продолжает выполнять свою работу», — отметил директор КП «Днепропроводоканал» Юрий Гамазинский.

Несмотря на нехватку работников, бригады КП «Днепропроводоканал» продолжают работать и устранять аварийные ситуации.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: