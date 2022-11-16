Кожа начала отмирать: в Днепре спасли дедушку, которому мина перебила обе ноги

В Днепре спасают 70-летнего дедушку, которому вражеская мина, залетев в квартиру, перебила обе ноги.

Об истории мужчины рассказали в департаменте здравоохранения Днепра.

По словам врачей, 70-летний Фёдор Иванович получил серьезное ранение, когда мина попала в его квартиру. Дедушка живет в одном из прифронтовых городов. Большую часть времени он вместе с соседями проводит в подвале, но в тот день поднялся в свою квартиру, чтобы взять теплые вещи. И именно в этот момент начался обстрел.

Федор Иванович остался в живых, но вражеский снаряд перебил ему обе ноги. Дедушка очнулся в подвале, куда его забрали соседи. Там он провел несколько дней, пока на помощь не пришли волонтеры. Они под пулями вывезли дедушку из города.

Более 10 дней волонтеры искали больницу, где приняли бы дедушку. Затем решили приехать в Днепр, где пенсионера согласились лечить.

В травматологическое отделение он попал в тяжелом состоянии. Правая нога сломана, повреждены обе кости. На левой – рана, серьезный дефект тканей. За долгое время скитаний и поисков помощи кожа начала отмирать. В ранах остались куски древесины и одежды после взрыва. Врачам казалось, что спасти его просто невозможно.

За счет благотворительного фонда были приобретены металлоконструкции и установлены на кости. Дедушка перенес 2 тяжелые операции. Около месяца провел в больнице, пока не зажили все раны. Начал ходить.

После выздоровления Федор Иванович уехал домой в прифронтовый город.

И Федор Иванович уехал. Туда, откуда его эвакуировали, где он лишился дома. Где не осталось ничего, кроме части жизни, счастливых воспоминаний и веры в обязательную победу! Если дом можно разрушить – то веру не удастся никому, — отметили медики.

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