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  • Космос наш: Украина разорвала 27-летнее соглашение с РФ об исследовании и использовании космического пространства

Космос наш: Украина разорвала 27-летнее соглашение с РФ об исследовании и использовании космического пространства

Сегодня 18:13
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В субботу, 4 февраля, Украина разорвала двустороннее соглашение с государством-террористом Россией о сотрудничестве в сфере исследования и использования космоса в мирных целях. Это произошло спустя почти 27 лет после его заключения.

Новости Днепра про Космос наш: Украина разорвала 27-летнее соглашение с РФ об исследовании и использовании космического пространства

Новость сообщил представитель Кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

«Прекращено действие Соглашения между правительством Украины и правительством РФ о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях, совершенного 27 августа 1996 года», — отметил он в заметке.

Кроме того, сегодня прекратил действовать протокол к этому соглашению, подписанный 26 ноября 2010 года.

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Новости Днепра про Космос наш: Украина разорвала 27-летнее соглашение с РФ об исследовании и использовании космического пространстваУкраїнська Новости Днепра про Космос наш: Украина разорвала 27-летнее соглашение с РФ об исследовании и использовании космического пространстваРусский

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