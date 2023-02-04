Космос наш: Украина разорвала 27-летнее соглашение с РФ об исследовании и использовании космического пространства

В субботу, 4 февраля, Украина разорвала двустороннее соглашение с государством-террористом Россией о сотрудничестве в сфере исследования и использования космоса в мирных целях. Это произошло спустя почти 27 лет после его заключения.

Новость сообщил представитель Кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

«Прекращено действие Соглашения между правительством Украины и правительством РФ о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях, совершенного 27 августа 1996 года», — отметил он в заметке.

Кроме того, сегодня прекратил действовать протокол к этому соглашению, подписанный 26 ноября 2010 года.

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