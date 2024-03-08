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  • Коричневый уровень опасности: Укргидрометцентр сделал предупреждение для Днепра и области

Коричневый уровень опасности: Укргидрометцентр сделал предупреждение для Днепра и области

Сегодня 21:56
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Гидрологическое предупреждение сделали в Укргидрометцентре.

Новости Днепра про Коричневый уровень опасности: Укргидрометцентр сделал предупреждение для Днепра и области

В Днепре и области, а также в соседних Запорожской и Херсонской областях на 9 — 13 марта было сделано гидрологическое предупреждение.

В результате сбросов воды из Киевского водохранилища, в связи с прохождением весеннего половодья, на реке Днепр в Киеве и Бориспольском районе Киевской области уровни воды будут удерживаться выше отметок начального затопления пойм и пониженных приречных территорий (1 уровень опасности — желтый).

А вот ниже Днепра будут проблемы с низким уровнем воды.

В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения р. Днепр в старое природное русло, уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности — коричневый).

Напомним, в марте — апреле прошлого года прибрежные территории Днепропетровщины затопило.

Новости Днепра про Коричневый уровень опасности: Укргидрометцентр сделал предупреждение для Днепра и области

Погода в Днепре и области на 9 марта

Днепропетровский региональный центр гидрометеорологии сообщил, какой будет погода в Днепре и области в субботу, 9 марта.

Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 1-6° мороза, днем 4-9° тепла, по городу ночью 3-5° мороза, днем 5-7° тепла.

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Новости Днепра про Коричневый уровень опасности: Укргидрометцентр сделал предупреждение для Днепра и областиУкраїнська Новости Днепра про Коричневый уровень опасности: Укргидрометцентр сделал предупреждение для Днепра и областиРусский

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