Корректировал удары по Никополю и «охотился» на HIMARS: на Днепропетровщине задержали российского агента

Служба безопасности Украины задержала еще одного российского агента в прифронтовых районах Днепропетровской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, мужчина собирал информацию о местах временной дислокации и перемещении подразделений Сил обороны на территории региона. Среди основных его задач было выявление возможных боевых позиций реактивных систем HIMARS и дальнобойных британских гаубиц М777 вблизи линии фронта. Кроме того, злоумышленник корректировал многочисленные ракетные удары по Никополю, в частности по объектам энергетической инфраструктуры, и отчитывался оккупантам о последствиях воздушных атак.

Как выяснилось, вражеским приспешником оказался местный житель, которого после начала полномасштабного вторжения представители спецслужб рф завербовали через соцсети.

Во время обысков по месту жительства агента рф правоохранители обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику с доказательствами общения с московским «куратором».

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственно-оперативные действия.

Это событие прокомментировал председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Служба безопасности задержала жителя области, работавшего на оккупантов. Его завербовали через социальные сети. Мужчина наводил вражеское оружие на наши города и села. А еще разыскивал позиции HIMARS и гаубиц M777 вдоль линии фронта. Предатель ездил по громадам и много фотографировал. Отправлял кураторам фотографии с подробным описанием увиденного. Российский приспешник задержан. Его ждет от 15 лет до пожизненного. Классная работа силовиков. Минус один предатель. Еще один шаг к победе, – написал он.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине 16-летний парень украл у соседа 1,3 млн грн.

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