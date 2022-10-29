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  • Корректировал удары по Никополю и «охотился» на HIMARS: на Днепропетровщине задержали российского агента

Корректировал удары по Никополю и «охотился» на HIMARS: на Днепропетровщине задержали российского агента

Сегодня 12:25
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Служба безопасности Украины задержала еще одного российского агента в прифронтовых районах Днепропетровской области.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, мужчина собирал информацию о местах временной дислокации и перемещении подразделений Сил обороны на территории региона. Среди основных его задач было выявление возможных боевых позиций реактивных систем HIMARS и дальнобойных британских гаубиц М777 вблизи линии фронта. Кроме того, злоумышленник корректировал многочисленные ракетные удары по Никополю, в частности по объектам энергетической инфраструктуры, и отчитывался оккупантам о последствиях воздушных атак.

Как выяснилось, вражеским приспешником оказался местный житель, которого после начала полномасштабного вторжения представители спецслужб рф завербовали через соцсети.

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Во время обысков по месту жительства агента рф правоохранители обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику с доказательствами общения с московским «куратором».

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Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственно-оперативные действия.

Это событие прокомментировал председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Служба безопасности задержала жителя области, работавшего на оккупантов. Его завербовали через социальные сети. Мужчина наводил вражеское оружие на наши города и села. А еще разыскивал позиции HIMARS и гаубиц M777 вдоль линии фронта. Предатель ездил по громадам и много фотографировал. Отправлял кураторам фотографии с подробным описанием увиденного. Российский приспешник задержан. Его ждет от 15 лет до пожизненного. Классная работа силовиков. Минус один предатель. Еще один шаг к победе, – написал он.

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Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине 16-летний парень украл у соседа 1,3 млн грн.

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