Коронавирус в Днепре: за сутки заболело 87 человек

На стационарном лечении с COVID-19 находится 131 человек.

Нас ждут две вспышки – средней и более сильной мощности.

В воскресенье, 16 апреля, в 18:13 на линию «101» сообщили…

В Днепре горела квартира в многоэтажке: 12 спасателей тушили пожар В воскресенье, 16 апреля, в 18:13 на линию «101» сообщили о том, что в многоквартирном жилом доме по улице Данила Галицкого горит квартира. 2 просмотров

В Индии в прямом эфире застрелили бывшего политика и его брата (ВИДЕО) Бывшего индийского политика и депутата парламента Атика Ахмеда, ранее приговоренного к пожизненному заключению за похищение человека, застрелили в прямом эфире вместе с братом. 0 просмотров