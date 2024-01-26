Копы Днепра разоблачили наживавшихся на посылках работниц почты: детали схемы

Почтальонки из Петриковского района присвоили более 60 тысяч гривен, которые получили от клиентов. Разоблачили мошенниц копы Днепра, говорится в сообщении Нацполиции.
Чтобы немного заработать, работницы почты решили оставлять себе деньги за посылки, которые люди отправляли наложенным платежом. Товар клиентам они отдавали, а деньги, которые те платили за него, забирали себе. Таким образом, получатель выходил из отделения с посылкой, а вот отправитель ожидаемых за отправку средств не получал.
Все оплаты подозреваемые должны были проводить через кассу отделения почты, однако не делали этого. Сведения о получении товара в электронную базу злоумышленницы также не вносили.
Чтобы скрыть свои махинации, в официальных документах они указывали, что посылки возвращались отправителям, так как получатели их не забирали, поскольку срок хранения на почте завершался и отправку возвращали владельцу.
Однако люди не получали ни денег, ни посылок.
Разоблачить почтальонш удалось только после того, как они успели обмануть 14 человек и присвоить более 61 тысячи гривен.
За совершение преступлений следователи сообщили женщинам о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ.
Читайте также:
Автор:
Министерство внутренних дел запустило в Днепре пилотный проект по обучению…
Для всех ВПЛ еще на месяц автоматически продлили выплаты денежной…
Для будущих абитуриентов Днепра был обнародован календарь важных дат.
Мало кто помнит, что более 50 лет назад речной порт…
Министерство внутренних дел запустило в Днепре пилотный проект по обучению людей с инвалидностью вождению авто. Получить водительские права можно двух категорий – В – для вождения обычного автомобиля, где есть до 8 пассажирских мест, а также С и С1, которые…
Для всех ВПЛ еще на месяц автоматически продлили выплаты денежной помощи.
Подозреваемый пытался скрыть свою причастность к преступлению.
Для будущих абитуриентов Днепра был обнародован календарь важных дат.
Мало кто помнит, что более 50 лет назад речной порт Днепра находился совсем в другом месте и выглядел иначе, чем нынешний. Сейчас же порт пребывает в удручающем состоянии. До войны его хотели капитально реконструировать и сделать новое бизнес-пространство.
Полезная информация!
На Победе снова заметили рыбаков.
Нужна ваша помощь!
В начале февраля в Днепр придет резкое потепление.
В общественном транспорте Днепра произошел еще один инцидент.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!