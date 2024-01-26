Копы Днепра разоблачили наживавшихся на посылках работниц почты: детали схемы

Вблизи Днепра разоблачили почтальонш, которые делали махинации с посылками.

Почтальонки из Петриковского района присвоили более 60 тысяч гривен, которые получили от клиентов. Разоблачили мошенниц копы Днепра, говорится в сообщении Нацполиции.

Чтобы немного заработать, работницы почты решили оставлять себе деньги за посылки, которые люди отправляли наложенным платежом. Товар клиентам они отдавали, а деньги, которые те платили за него, забирали себе. Таким образом, получатель выходил из отделения с посылкой, а вот отправитель ожидаемых за отправку средств не получал.

Все оплаты подозреваемые должны были проводить через кассу отделения почты, однако не делали этого. Сведения о получении товара в электронную базу злоумышленницы также не вносили.

Чтобы скрыть свои махинации, в официальных документах они указывали, что посылки возвращались отправителям, так как получатели их не забирали, поскольку срок хранения на почте завершался и отправку возвращали владельцу.

Однако люди не получали ни денег, ни посылок.

Разоблачить почтальонш удалось только после того, как они успели обмануть 14 человек и присвоить более 61 тысячи гривен.

За совершение преступлений следователи сообщили женщинам о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ.

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