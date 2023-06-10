Копали могилу: на одном из кладбищ Днепра нашли артиллерийский снаряд

Вчера местные жители во время копания могилы на территории одного из кладбищ Днепра обнаружили устаревший артиллерийский снаряд – 122 мм.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
На место вызвали пиротехников, которые вывезли взрывоопасный предмет на специальную взрывную площадку и обезвредили его.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре заминировали все магазины «Ашан»: что известно.
Читайте также:
Автор:
В Днепре на Воскресенской возле театра имени Шевченко произошла поножовщина.
Вчера, 9 июня, в 17:48 на линию «101» сообщили о…
"Минеры" не спят.
Сегодня, 10 июня, некоторые жители Днепра остались без света.
Сегодня, 10 июня, на жилом массиве Победа возле Бартоломео местные жители заметили открытый огонь и клубы дыма.
Огонь пытаются потушить.
В Днепре на Воскресенской возле театра имени Шевченко произошла поножовщина.
Сегодня утром, 10 июня, на трассе недалеко от села Братское произошла авария.
Вчера, 9 июня, в 17:48 на линию «101» сообщили о возгорании квартиры в пятиэтажном жилом доме на Новокодацкой площади.
"Минеры" не спят.
Сегодня ночью россияне атаковали Одесскую область.
Сегодня, 10 июня, некоторые жители Днепра остались без света.
Ночь в Днепропетровской области сопровождалась затяжной почти 5-часовой тревогой.
Зонт сегодня не понадобится!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!