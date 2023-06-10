Копали могилу: на одном из кладбищ Днепра нашли артиллерийский снаряд

Если вы увидите подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, а сразу звоните в полицию или Службу спасения.

Вчера местные жители во время копания могилы на территории одного из кладбищ Днепра обнаружили устаревший артиллерийский снаряд – 122 мм.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

На место вызвали пиротехников, которые вывезли взрывоопасный предмет на специальную взрывную площадку и обезвредили его.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре заминировали все магазины «Ашан»: что известно.

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