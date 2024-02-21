Коп из Днепра предложил виновнику ДТП «решить все его проблемы» за 2 тыс. долларов

Теперь правоохранителю грозит наказание в виде до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Правоохранитель из Днепра пообещал виновнику ДТП, в котором травмировались люди, закрыть уголовное производство и вернуть арестованный автомобиль. За свои «услуги» коп запросил 2 тыс. долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Но мужчина, который попал в ДТП, был не готов заплатить такую сумму, ведь его арестованная машина стоила дешевле. Поэтому правоохранитель сделал «скидку» до 20 тыс. гривен.

Позже горожанин передал взятку полицейскому, но когда тот взял деньги и вернулся на работу с конвертом, его задержали.

Правоохранителю сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Продолжается следствие.

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