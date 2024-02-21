Коп из Днепра предложил виновнику ДТП «решить все его проблемы» за 2 тыс. долларов

Правоохранитель из Днепра пообещал виновнику ДТП, в котором травмировались люди, закрыть уголовное производство и вернуть арестованный автомобиль. За свои «услуги» коп запросил 2 тыс. долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
Но мужчина, который попал в ДТП, был не готов заплатить такую сумму, ведь его арестованная машина стоила дешевле. Поэтому правоохранитель сделал «скидку» до 20 тыс. гривен.
Позже горожанин передал взятку полицейскому, но когда тот взял деньги и вернулся на работу с конвертом, его задержали.
Правоохранителю сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.
Продолжается следствие.
Читайте также:
Автор:
Несмотря на близость к реке жители Екатеринослава не использовали ее…
Не стало днепровского художника Александра Демидова.
На месте Дома книги в Днепре в 1950-х годах стоял…
В Днепре за распитие алкоголя задержали мужчину с поддельным паспортом.
В сети вспомнили вдохновляющее обращение Мустафы Джемилева, где он спрогнозировал судьбу оккупированного Крыма.
Несмотря на близость к реке жители Екатеринослава не использовали ее для купания как вида отдыха. В 1870-х годах было популярно кататься на лодках по реке, а весь берег Днепра был занят складами и лесопильнями. Там, где их не было –…
Сделайте дома запасы питьевой и технической воды - на всякий случай!
Не стало днепровского художника Александра Демидова.
На месте Дома книги в Днепре в 1950-х годах стоял старинный особняк. В нем находилась поликлиника. Рядом, там, где сегодня находится продуктовый магазин – находилось еще одно старинное здание.
Из-за блокады протестующими границы с Польшей также будут проблемы с автогазом.
Светлая память!
В Днепре за распитие алкоголя задержали мужчину с поддельным паспортом.
Жена следователя из Днепра приобрела Tesla в 2022 году выпуска за 10 тысяч гривен.
Инициатива продлится до 31 марта!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!