Конюшня, рынок, рыбный и гостиница: как в 1990-х годах выглядел центр Днепра

В 1990-х популярные среди жителей Днепра улицы и места в городе выглядели совсем иначе. Днепр стремительно начал меняться в начале 2000-х и теперь, как он выглядел еще 30 лет назад можно увидеть только на фото.

Журналисты dnepr.info узнали, как популярные места в Днепре выглядели в начале и середине 1990-х годов.

Место встречи

Вот так выглядел вход в ЦУМ и фонтан возле него. Тут назначались свиданья и значение слов « встретимся у фонтана» понимали все жители Днепра, не нужно было уточнять адрес, чтобы понять, куда именно нужно идти. Фонтан служил системой вентиляции магазина, и убрали его с улицы в 2010-х годах во время строительства ТЦ «Пассаж». Сейчас на месте фонтана карусель. Место встречи жителей Днепра не изменилось. Теперь вместо слов: «у фонтана», говорят просто: «у карусели».

Новый ТЦ

А вот так выглядел магазин «Детский мир». Возведенный еще до Второй мировой войны он несколько раз реконструировался и расширялся. В 2011 году на его месте появился «Пассаж».

«Катеринославский» рынок

В начале 1990-х годов на современной Европейской площади был торговый рынок «Катеринославский». До этого тут свободно ездили машины и никакой пешеходной зоны не было. Рынок окружали старые доходные дома, где были проблемы с канализацией. В 2005 году территорию реконструировали и с тех пор она получила новое название – Европейская площадь, брусчатку вместо асфальта и большое здание ТЦ «Европы» вместо маленьких двухэтажных старинных домов.

Коммунальная гостиница

Сейчас сложно представить, но на месте ТЦ «Мост-Сити» когда-то было вот такое сравнительно небольшое здание гостиницы. После Второй мировой войны оно было отремонтировано, к нему были добавлены балконы и дом превратился в коммуналку. После этого ремонтов здание не знало и со временем стало аварийным. В начале 2000-х его снесли и к 2005 году тут построили большой торговый центр.

Старые конюшни

В 2004 году в Днепре появился Кельнский (ранее Катеринославский) бульвар. Сегодня это одно из популярнейших мест в городе для проведения фотосессий и прогулок, а когда-то тут были конюшни и старые дома. В здании, где сегодня находится колледж культуры и искусств была Городская Дума и позже исполком. К зданию примыкали конюшни.

В середине 1990-х годов в помещение бывшего исполкома переселили училище культуры, а здания рядом понемногу приходили в упадок. Их сдавали в аренду разным фирмам и там, где раньше чиновники «парковали» лошадей была автомойка. Но в начале 2000-х все хозяйственные пристройки были снесены. А из проезжей части сделан пешеходный бульвар.

Рыбный и кондитерский

Более 50 лет на месте, где сегодня находится кондитерский магазин был рыбный. Открылся он в 1950-х годах и проработал до 2008 года. Назывался он Центральный рыбный магазин, и купить тут можно было все: от икры до соленой рыбы и консервов.

Остановка Центральная

А вот так непривычно пусто выглядела улица Центральная. Никаких маршруток, очередей на них и столиков, где продаются всякие мелочи.

Автостанция

Этот дом был построен в 1890-х годах. Простоял он более 100 лет и был расположен в самом центре Днепра. Сейчас на его месте автостанция.

фото: блог А. Костюка, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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