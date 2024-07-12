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  • Конец эпохи «черного золота»: на Криворожье вскоре иссякнут запасы уникальной руды

Конец эпохи «черного золота»: на Криворожье вскоре иссякнут запасы уникальной руды

Сегодня 11:49
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Уникальная руда может закончиться на Криворожье.

Новости Днепра про Конец эпохи

В Кривом Роге запасы уникальной магнетитовой руды будут исчерпаны к 2025 году. По крайней мере, такие прогнозы сообщают местные краеведы в сообществе «Марс в Кривом Роге».

На фото ниже – магнетитовая руда из Криворожья, которую называют «черным золотом». Полезное ископаемое востребовано в металлургической промышленности, поскольку содержит чистого железа – до 70%, что делает его особенно ценным, ведь оно не требует дополнительного обогащения.

Новости Днепра про Конец эпохи

Руду можно сразу использовать в доменных печах, не тратя время и ресурсы на ее обогащение. Запасы этой руды остаются в месторождении «Дружба» в рудном поле шахты имени М. В. Фрунзе, где сегодня хранится около 600 тысяч тонн.

Впрочем, запасы месторождения, которое открыли в 1961 году и начали активно разрабатывать в 2015 году, скоро иссякнут. Согласно производственному плану ЧАО «Сухая Балка» в 2025 году ГОК уже не сможет добывать руду.

Эта руда известна под научным названием как «карбонат магнетитовой руды». Ее не нужно обогащать благодаря высокому содержанию железа. Золотистые участки на камне представлены пиритом, который еще называют «золотом дураков». Пусть ваше настоящее золото будет истинным, а не только с виду, – говорится в сообщении.

Завершение добычи этой уникальной руды будет означать окончание эры «черного золота» Криворожья.

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