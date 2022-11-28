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Кондитер из Днепра сделал торт в виде райского острова (ФОТО)

Сегодня 15:20
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Кондитер из Днепра Дмитрий Никифоренко продолжает удивлять своими шедеврами.

Новости Днепра про Кондитер из Днепра сделал торт в виде райского острова (ФОТО)

На этот раз он сделал торт в виде райского острова.

Фото десерта он опубликовал на своей странице в Фейсбуке.

Новости Днепра про Кондитер из Днепра сделал торт в виде райского острова (ФОТО)

Вес тортика – 2,5 кг.

Внутри: пинчер, крем Чиз + бананово-апельсиновый курд. Декор: шоколад, молекулярный мох, желе.

Торт-остров теперь есть и в моей коллекции, – написал Дмитрий Никифоренко.

Новости Днепра про Кондитер из Днепра сделал торт в виде райского острова (ФОТО)

Напомним, ранее мы писали, что кондитер из Днепра изготовил сладкую сумочку Louis Vuitton (ФОТО).

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