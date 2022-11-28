Кондитер из Днепра сделал торт в виде райского острова (ФОТО)

Напомним, ранее мы писали, что кондитер из Днепра изготовил сладкую сумочку Louis Vuitton (ФОТО).

Торт-остров теперь есть и в моей коллекции, – написал Дмитрий Никифоренко.

Фото десерта он опубликовал на своей странице в Фейсбуке.

На этот раз он сделал торт в виде райского острова.

В воскресенье, 27 ноября, в 10:24 на линию "101" сообщили,…

Как на берегу Рио-де-Жанейро: как раньше выглядело популярное в Днепре кафе «Причал» (ФОТО) В начале 1970-х на набережной Днепра появилось кафе «Причал». Находилось оно у самой воды. Места было немного, столики стояли почти вплотную друг к другу, а от палящего солнца людей защищали зонтики. просмотров

В Подгородном в одном из домов нашли три трупа В воскресенье, 27 ноября, в Подгородном 82-летняя женщина пришла к своей больной 86-летней сестре. 0 просмотров

Как сделать пауэрбанк для холодильника и ноутбука и сколько это стоит На минувшей неделе некоторые жители Днепра остались без света на 30 и более часов. Никакой пауэрбанк и телефон не смогут проработать такое количество времени без подключения к сети, не говоря уже про ноутбуки. Журналисты dnepr.info узнали, что нужно сделать, чтобы… просмотров