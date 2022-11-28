Кондитер из Днепра сделал торт в виде райского острова (ФОТО)

На этот раз он сделал торт в виде райского острова.
Фото десерта он опубликовал на своей странице в Фейсбуке.
Вес тортика – 2,5 кг.
Внутри: пинчер, крем Чиз + бананово-апельсиновый курд. Декор: шоколад, молекулярный мох, желе.
Торт-остров теперь есть и в моей коллекции, – написал Дмитрий Никифоренко.
Напомним, ранее мы писали, что кондитер из Днепра изготовил сладкую сумочку Louis Vuitton (ФОТО).
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