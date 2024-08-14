Кондитер из Днепра сделал торт в виде популярного инопланетного существа (ФОТО)

Днепровский кондитер удивляет своими тортами.

Так, Дмитрий Никифоров сделал 3d торт в виде известного героя фильма «Мандалорец» — малыш Йода Грогу. Он полностью съедобен и имеет начинку «Сникерс». Вес 4,5 кг.

Об этом кондитер сообщил на своей странице в Instagram и показал фото торта.

“Вы уже знаете, что меня вдохновляют торты для детей, а 3d торты позволяют повышать свое мастерство и воплощать в сладкую реальность Ваши мечты! Моя новая работа – это 3d торт в виде героя фильма Мандалорец – малыша Йода Грога. Вот такие вызовы иногда бросают мне мои заказчики, за что я очень благодарен”, – написал Дмитрий Никифоров.

Он также показал пошаговые фото создания съедобного малыша Йода Грогу.

Дмитрий Никифоров уже не в первый раз удивляет своими работами. Жители часто заказывают необычные десерты. Так, в арсенале кондитера есть торты в виде автомобилей, сала, шашлыков, магазинов одежды, островов и другие.

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