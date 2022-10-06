Кондитер из Днепра сделал съедобную дизайнерскую сумочку (ФОТО)

Напомним, ранее мы писали, что кондитер из Днепра сделала торт в виде вышиванки.

Очень люблю необычные заказы! И совсем недавно меня попросили сделать по фото необычную дизайнерскую сумочку. Не стану говорить о тех сложностях, с которыми мне пришлось столкнуться при декоре этого торта. Скажу только, что мне пришлось вспомнить азы геометрии и черчения, – отметил Дмитрий Никифоренко.

В этот раз он сделал торт в виде дизайнерской сумочки – выглядит очень реалистично.

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