Кому из жителей Днепра ждать повестку в декабре: названо 5 категорий

После получения повестки каждый гражданин обязан явиться в соответствующий ТЦК для уточнения данных, прохождения ВВК и получения дальнейших предписаний.

В Украине всеобщая мобилизация и военное положение продлены до 14 февраля 2024 года.

Многие люди в Днепре сейчас переходят на украинский язык. Для…

Попасть в планетарий в Днепре можно бесплатно, но не всем.

Где в Днепре можно бесплатно посетить курсы украинского языка: список мест Многие люди в Днепре сейчас переходят на украинский язык. Для тех, кто всю жизнь говорил на другом языке это может быть немного сложно, но в городе есть много бесплатных курсов, где можно не только научиться хорошо разговаривать и понимать украинский… 4 просмотров

В ботсаду Днепра анонсировали рабочую субботу: когда и что можно будет увидеть Ботанический сад Днепровского национального университета – место, которое очень любят посещать горожане и гости Днепра. 4 просмотров