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Кому из жителей Днепра ждать повестку в декабре: названо 5 категорий

Сегодня 16:20
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В Украине всеобщая мобилизация и военное положение продлены до 14 февраля 2024 года.

Новости Днепра про Кому из жителей Днепра ждать повестку в декабре: названо 5 категорий

Поэтому военнообязанные и дальше будут получать повестки.

Согласно Закону Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» в декабре пяти категориям военнообязанных могут вручить повестку:

  • годные или ограниченно годные (независимо от военного опыта), в возрасте от 27 до 60 лет;
  • мужчины в возрасте до 60 лет, снятые с воинского учета;
  • годные или ограниченно годные мужчины в возрасте от 27 до 60 лет – для службы по контракту;
  • мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, снятые с воинского учета, не имеющие отсрочки и не привлекаемые к ответственности за совершение тяжких преступлений;
  • годные или ограниченно годные граждане в возрасте от 18 до 27 лет из числа резервистов после прохождения срочной службы, военной кафедры или обучения в ВУЗах.

После получения повестки каждый гражданин обязан явиться в соответствующий ТЦК для уточнения данных, прохождения ВВК и получения дальнейших предписаний.

Напомним, ранее мы писали, когда можно не являться по повестке в военкомат: перечень причин.

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