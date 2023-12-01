Кому из жителей Днепра ждать повестку в декабре: названо 5 категорий

Поэтому военнообязанные и дальше будут получать повестки.
Согласно Закону Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» в декабре пяти категориям военнообязанных могут вручить повестку:
После получения повестки каждый гражданин обязан явиться в соответствующий ТЦК для уточнения данных, прохождения ВВК и получения дальнейших предписаний.
Напомним, ранее мы писали, когда можно не являться по повестке в военкомат: перечень причин.
Читайте также:
Автор:
Попасть в планетарий в Днепре можно бесплатно, но не всем.
Жителей Днепропетровской области призывают учитывать экологичность елок.
Данные погибшего устанавливаются.
Многие люди в Днепре сейчас переходят на украинский язык. Для…
Попасть в планетарий в Днепре можно бесплатно, но не всем.
Жителей Днепропетровской области призывают учитывать экологичность елок.
Данные погибшего устанавливаются.
Многие люди в Днепре сейчас переходят на украинский язык. Для тех, кто всю жизнь говорил на другом языке это может быть немного сложно, но в городе есть много бесплатных курсов, где можно не только научиться хорошо разговаривать и понимать украинский…
В Днепре в помощи нуждается котик Дождик, у которого переломаны задние лапы.
Ботанический сад Днепровского национального университета – место, которое очень любят посещать горожане и гости Днепра.
Украинцы снова смогут увидеть красное "полярное сияние".
В Днепре разоблачили очередного "бизнесмена", зарабатывавшего на людях, желающих избежать мобилизации.
Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах!
В Днепре более 40 лет назад было несколько детских площадок – деревянных-городков. Находились они в разных частях города, а объединяло их то, что они сразу становились центром игр детей в парках и скверах.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!