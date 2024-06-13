Кому в Днепре выплачивают социальную помощь и как ее получить

Об этом рассказали в публикации на сайте Днепровского городского совета.
Итак, социальную помощь выплачивают:
О размере социальной помощи рассказала начальник отдела приема граждан Соборного района Центрального управления социальной защиты населения Днепровского горсовета Любовь Черная:
Упомянутая социальная помощь устанавливается исходя из размера прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. На сегодняшний день это 2 361 грн. Размер пособия составляет в процентах от указанного прожиточного минимума. Например, для лиц с инвалидностью I группы (100% прожиточного минимума) – 2 361 грн, лиц с инвалидностью II группы – 80% прожиточного минимума – 1 888,80 грн, лиц с инвалидностью III группы (60% прожиточного минимума) – 1 416 ,60. Люди, достигшие возраста, установленного законом и не имеющие права на пенсию в соответствии с законодательством (30% прожиточного минимума) – 708,30 грн. До размера государственной социальной помощи доплачивается ежемесячная государственная адресная помощь, чтобы общая сумма не была ниже прожиточного минимума. Например, лицам с инвалидностью II группы – 472,20 грн, лицам с инвалидностью III группы – 944,40 грн, лицам, достигшим возраста 65 лет – 1652,70 грн.
Для получения социальной помощи обращаться нужно в органы социальной защиты населения по месту жительства:
Возьмите с собой паспорт и идентификационный код.
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