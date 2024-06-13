Кому в Днепре выплачивают социальную помощь и как ее получить

В Днепре оказывают государственную социальную помощь лицам без пенсии и с инвалидностью.

Об этом рассказали в публикации на сайте Днепровского городского совета.

Итак, социальную помощь выплачивают:

лицам, достигшим 65 лет и не имеющим права на пенсию или имеющим инвалидность;

лицам, которые повредили здоровье на производстве/имеют инвалидность с детства/дети с инвалидностью, и не получают пенсионные выплаты;

малоимущим лицам;

детям умершего кормильца (в случае, если у него не было страхового стажа).

О размере социальной помощи рассказала начальник отдела приема граждан Соборного района Центрального управления социальной защиты населения Днепровского горсовета Любовь Черная:

Упомянутая социальная помощь устанавливается исходя из размера прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. На сегодняшний день это 2 361 грн. Размер пособия составляет в процентах от указанного прожиточного минимума. Например, для лиц с инвалидностью I группы (100% прожиточного минимума) – 2 361 грн, лиц с инвалидностью II группы – 80% прожиточного минимума – 1 888,80 грн, лиц с инвалидностью III группы (60% прожиточного минимума) – 1 416 ,60. Люди, достигшие возраста, установленного законом и не имеющие права на пенсию в соответствии с законодательством (30% прожиточного минимума) – 708,30 грн. До размера государственной социальной помощи доплачивается ежемесячная государственная адресная помощь, чтобы общая сумма не была ниже прожиточного минимума. Например, лицам с инвалидностью II группы – 472,20 грн, лицам с инвалидностью III группы – 944,40 грн, лицам, достигшим возраста 65 лет – 1652,70 грн.

Для получения социальной помощи обращаться нужно в органы социальной защиты населения по месту жительства:

Левобережного управления социальной защиты населения Днепровского городского совета (Прозрачный офис, просп. Слобожанский, 8, тел. кол-центр: (056) 720 70 62; ул. 20-летия Победы, 51, телефон: (056) 722 23 46),

Правобережное управление социальной защиты населения Днепровского городского совета (ул. Трудовая, 1 А, телефон: (063) 343 48 04;ул. Национальной Гвардии, 5, телефон: (063) 343 47 25),

Центрального управления социальной защиты населения (просп. Героев, 40, телефон: (097) 385 60 19;ул. Левка Лукьяненко, 39/41, телефон: (068) 206 53 55;

просп. Богдана Хмельницкого, 116 А, телефон: (066) 482 31 49).

Возьмите с собой паспорт и идентификационный код.

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