Кому в Днепре 7 августа будут выключать свет

Днепр будет со светом, но есть и те, кому не повезет.

По данным Укрэнерго, в Днепре 7 августа не будут выключать свет по графику. Однако из-за плановых ремонтных работ, которые будут проводить компании-поставщики, ограничат электроснабжение на некоторых улицах.

Об этом идет речь на сайте горсовета Днепра.

С 8:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Муравская: 1-8, 10-16;

ул. Победы: 25-31 (нечетные), 35-53, 54-А, 55-66, 68-84 (четные), 85, 86, 88, 90;

пров. Аккерманский: 1, 2-А, 3-9, 11, 13, 123;

пров. Студенческий: 1-15, 17, 19;

шоссе Запорожское: 30-Л, 60, 68.

Электроэнергию могут вернуть и раньше, если работы будут выполнены быстро.

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