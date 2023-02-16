Кому-то нужнее: в парке Кривого Рога украли садовую лавочку

В криворожском парке им. Ф. Мершавцева неизвестно вырвали и украли лавочку для отдыха.

Об этом сообщили в Благотворительном Фонде «Общественная инициатива жителей Кривбасса», который занимается этим местом.

“В минувшие выходные на аллее парка, ведущей от фонтана к спортивной площадке, была похищена садовая лавочка, которая служила местом отдыха для многих посетителей парка и создавала уют под деревьями аллеи. Следует заметить, что рабочими БФ устанавливалась она надежно, закреплялась в бетонную поверхность, но это не остановило воров и означает, что недостойный замысел был цинично спланирован и цинично осуществлен.

Этот акт вандализма воспринимается как дерзкое пренебрежение ко всем жителям города и посетителям парка, к благотворителям, которые вкладывают свои ресурсы в развитие парка, несмотря на трудные времена.

Наша страна с Победой изменится, и изменятся люди, которые будут ценить еще более свое-родное, и время расставит все на свои места, и будет роздано по заслугам”, – отметили благотворители.

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