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Кому-то нужнее: в парке Кривого Рога украли садовую лавочку

Сегодня 07:15
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В криворожском парке им. Ф. Мершавцева неизвестно вырвали и украли лавочку для отдыха.
Новости Днепра про Кому-то нужнее: в парке Кривого Рога украли садовую лавочку

фото иллюстративное

Об этом сообщили в Благотворительном Фонде «Общественная инициатива жителей Кривбасса», который занимается этим местом.

“В минувшие выходные на аллее парка, ведущей от фонтана к спортивной площадке, была похищена садовая лавочка, которая служила местом отдыха для многих посетителей парка и создавала уют под деревьями аллеи. Следует заметить, что рабочими БФ устанавливалась она надежно, закреплялась в бетонную поверхность, но это не остановило воров и означает, что недостойный замысел был цинично спланирован и цинично осуществлен.

Этот акт вандализма воспринимается как дерзкое пренебрежение ко всем жителям города и посетителям парка, к благотворителям, которые вкладывают свои ресурсы в развитие парка, несмотря на трудные времена.

Наша страна с Победой изменится, и изменятся люди, которые будут ценить еще более свое-родное, и время расставит все на свои места, и будет роздано по заслугам”, – отметили благотворители.

Новости Днепра про Кому-то нужнее: в парке Кривого Рога украли садовую лавочку

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Новости Днепра про Кому-то нужнее: в парке Кривого Рога украли садовую лавочкуУкраїнська Новости Днепра про Кому-то нужнее: в парке Кривого Рога украли садовую лавочкуРусский

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