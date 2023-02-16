Кому-то нужнее: в парке Кривого Рога украли садовую лавочку

Об этом сообщили в Благотворительном Фонде «Общественная инициатива жителей Кривбасса», который занимается этим местом.
“В минувшие выходные на аллее парка, ведущей от фонтана к спортивной площадке, была похищена садовая лавочка, которая служила местом отдыха для многих посетителей парка и создавала уют под деревьями аллеи. Следует заметить, что рабочими БФ устанавливалась она надежно, закреплялась в бетонную поверхность, но это не остановило воров и означает, что недостойный замысел был цинично спланирован и цинично осуществлен.
Этот акт вандализма воспринимается как дерзкое пренебрежение ко всем жителям города и посетителям парка, к благотворителям, которые вкладывают свои ресурсы в развитие парка, несмотря на трудные времена.
Наша страна с Победой изменится, и изменятся люди, которые будут ценить еще более свое-родное, и время расставит все на свои места, и будет роздано по заслугам”, – отметили благотворители.
Читайте также:
Автор:
У Карпатах рятували туриста з Кривого Рогу.
Изменился график движения некоторых поездов Днепропетровской области.
В Кривом Роге спасли уникальную коллекцию растений.
В Кривом Роге оператор отделения «Укрпочты» на проспекте «Южном» украла…
10 февраля проявил стойкость и мужество, но героически погиб солдат 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Юрий Якименко.
Одевайтесь теплее, друзья!
На Дніпропетровщині повітряна тривога.
Правоохранители Днепра остановили "ВАЗ 2121" под управлением военнослужащего, незаконно перевозившего большое количество боеприпасов.
В Днепре коммунальщики завершили работы по ликвидации аварии по улице Поточная, подача тепла в дома по этой улице возобновлена.
Большая палата Верховного суда оставила в силе решение суда первой инстанции, по которой бывшие владельцы ПриватБанка ни при каких обстоятельствах не смогут вернуть акции банка, перешедшие в собственность государства.
В Киеве правоохранители разоблачили четырех "воспитателей" коррекционного детсада, которые пытали и издевались над детьми. Так называемые "воспитатели" прибегали к физическому и психологическому насилию против детей.
Сквер "Прибрежный" в Днепре снова преобразился.
Российские военные продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру в Донецкой и Херсонской областях, а ВСУ атаковали два склада боеприпасов оккупантов.
Вечная слава Герою!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!