Компании Vodafone и Lifecell предупреждают абонентов о трудностях

Пока Киевстар "лежит" два украинских оператора, пытаются справиться с нашествием новых абонентов.

После масштабного сбоя в работе Киевстара его абоненты начали пользоваться другими операторами. Многие имеют две карточки, одну из которых почти не используют, но теперь пришлось «сдуть» пыль со второго номера. Компания lifecell и Vodafone предупредили украинцев о возможных трудностях.

Обе сети стабильны, но из-за наплыва трафика могут возникнуть некоторые проблемы.

Пресс-служба lifecell сообщает:

Друзья, у нас заметно возросло количество обращений через колл-центр, социальные сети и другие каналы. Поэтому ответы на некоторые вопросы могут задерживаться. Но при этом работа нашей сети остается стабильной.

Возможны проблемы с пополнением счета, активацией новых абонентов и работой веб-сайта и мобильного приложения.

В Vodafone также предупреждают вероятные трудности из-за большой нагрузки. Пресс-служба компании отмечает, что услуги работают стабильно, в то время как каналы обслуживания могут быть ограничены для некоторых пользователей.

Напомним, с утра 12 декабря произошел масштабный сбой в работе Киевстара. Связи нет уже больше 10 часов. В компании заявили о беспрецедентной хакерской атаке, последствия которой устранятся не скоро.

Из-за кибератаки на Киевстаре возникли проблемы не только со связью, но и рядом других систем. В частности, в Днепре не работают сирены и уличное освещение.

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